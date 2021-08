Kultur & Society

Styraburg Openair: Zweihundert Menschen beobachten einen Selbstmord

STEYR. „Werther“ von Johann Wolfgang Goethe mit Film- und Schauspielstar Philipp Hochmair beim ausverkauften Styraburg Openair: Es sind immer die KünstlerInnen, die sich für Randgruppen interessieren, für Ausgeschlossene und Abgegrenzte, Seltsame und Phantastische, ...

... denn auch sie stellen eine Randgruppe dar, und oft, vor allem, wenn sie keine Mittel haben, beginnen sie etwas aus dem Nichts zu schöpfen, so auch passiert bei der „Werther-Fassung“ von Nicolas Stemann und Philipp Hochmair.



Es war wohl Goethe der Erste, der sich nicht nur seine Dämonen von der Seele schreiben konnte, indem er jene Gefühle, die unerfüllte Liebe einer Ménage à trois und am Ende den Selbstmord von Werther beschreibt, auch Film- und Schauspielstar Philipp Hochmair spielt in seinem legendäres Theatersolo seit 1997 „sich die Seele vom Leib.“



Thematisch stellt sich das anspruchsvolle und unabhängige Styraburg Festival und die Kunstwoche Steyr den Themen des Menschseins: Angst und Liebe in einer technokratischen Hygienegesellschaft, Rebellion und Anpassung – und genau das wollen auch die KünstlerInnen durch Ihre Auftritte und Dozenten der Workshops gesellschaftlich sensibilisieren und anregen: Beobachtung, Selbstentwicklung und künstlerische Kritikfähigkeit des Individuums.



Sonntag 15.08. 2021, Einlass: 19:30 Uhr

Hof Schloss Lamberg OPENAIR

Die Vorstellung ist AUSVERKAUFT!

Restkarten an der Abendkasse ausschließlich bei Schönwetter / 30.- Euro.

Bei Schlechtwetter im Alten Theater.

Freie Sitzplatzwahl

Foto © Nils Schwarz;

auf dem Foto: Philipp Hochmair