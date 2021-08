Kultur & Society

Seniorentage am 7. und 8. September

STEYR. Für den traditionellen Seniorentag mit geselligem Beisammensein und den Senioren-Info-Tag mit jeder Menge Beratung gibt es heuer jeweils zwei Termine, damit zu große Menschenansammlungen vermieden werden ...

Am 7. September zwischen 11 und 16 Uhr sowie am 8. September, von 12.30 bis 16 Uhr dreht sich im Stadtsaal an der Stelzhamerstraße alles um die ältere Generation und das Thema „Gut betreut älter werden in Steyr“. Folgendes Programm ist geplant:



Fachleute beraten an den Info-Ständen

Der Seniorenservice der Stadt organisiert wieder den informativen Teil des Seniorentages. Am Dienstag, 7. September, von 11 bis 14 Uhr stellen Steyrer Firmen, Einrichtungen, Organisationen und Vereine ihre Produkte oder Dienstleistungen vor, die sie für Senioren anbieten. An zahlreichen Ständen können sich ältere Menschen sowie deren Angehörige, aber auch an Pflegeberufen Interessierte umfassend über das breit gefächerte Angebot in Steyr informieren. Von 11 bis 13 Uhr wird mit Kaffee und Kuchen für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt.

Am Mittwoch, 8. September, wird die Beratung zwischen 12.30 und 14 Uhr von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Seniorenservice sowie des Gesundheits- und Sozialservice (GSS) der Stadt durchgeführt.



Lustiger Nachmittag mit Musik

Der gesellige Teil des Seniorentages beginnt am 7. und 8. September jeweils um 14 Uhr. Bürgermeister Gerald Hackl und Sozialreferent Stadtrat Michael Schodermayr werden die Veranstaltungen eröffnen. Für ein unterhaltsames Programm und gute Stimmung sorgt das Duo „Take 2“ mit seiner Musik.



Karten bereits erhältlich

Die kostenlosen Eintrittskarten für die Veranstaltungen am Nachmittag gibt es beim Stadtservice im Rathaus (Erdgeschoß rechts, Tel. 07252/575-800); Öffnungszeiten: Mo–Fr von 8 bis 12 Uhr sowie Mo, Di und Do von 13 bis 16 Uhr.