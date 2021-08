Kultur & Society

Genuss- und Landes­most­fest wieder mit regio­nalen Schmankerln

STEYR. Beim Genussfest in Steyr am 3. und 4. September 2021 dreht sich wieder alles um Gaumenfreuden aus der Region. Unter dem Motto „Wild auf Most“ bieten rund 40 heimische Lebensmittelproduzentinnen und -produzenten im historischen Zentrum ihre hochwertigen Produkte an ...

Im Mittelpunkt steht Kulinarisches rund um Most und Wild. Für einen stimmungsvollen musikalischen Rahmen sorgen regionale Bands wie Brassiv, s’Bachlerblech und die Dorfmusik sowie ein Saxophonensemble des Musikvereins Aschach.

Heuer neu: Take-away und Picknickzone am Ennskai

Es wird heuer neben den beliebten Stehtischen bei den einzelnen Genussständen auch ein umfangreiches Take-away-Angebot geben. Genießerinnen und Genießer haben dabei die Wahl: Entweder sie verspeisen die mitgenommenen Schmankerl zu Hause oder sie lassen sie sich im neuen Picknickbereich auf dem Ennskai schmecken.

„Eine Stadt zum Vernaschen“

Ebenfalls neu sind Obstbäume, Beerensträucher und Kräuter in Töpfen, die ab dem Genussfest ganzjährig in der Steyrer Innenstadt für Wohlfühlatmosphäre sorgen werden. „Das wird ein Genuss für die Augen und die Seelen der Steyrerinnen und Steyrer. Im Frühjahr und Sommer verzaubern die Pflanzen mit ihren Blüten und im Hebst mit ihren saftigen Früchten. Steyr wird sozusagen eine Stadt zum Vernaschen“, freut sich Bürgermeister Hackl.

Kinderprogramm mit Jagdhornbasteln und Mostpressen

Beim Genussfest kommen auch Kinder nicht zu kurz. Die Nationalpark-Ranger, die Steyrer Jägerschaft und die Steyrer „Schule am Bauernhof“-Betriebe haben ein buntes Programm rund um die Themen Landwirtschaft, Wald und Tiere für sie zusammengestellt. Egal ob beim Suchbildrätsel, beim Mostpressen, beim Wildtierquiz oder beim Jagdhornbasteln: Die kleinen Besucherinnen und Besucher können ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen und viel Neues lernen.

Gratis Shuttle-Dienst vom Reithoffer-Parkplatz und retour

Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen kostenlosen Shuttle-Service. Einheimische und Gäste, die mit dem Auto kommen, gelangen so im Zehnminutentakt rasch und bequem vom Reithoffer-Parkplatz zum Schwechaterhof und wieder zurück.

Größte Veranstaltung seit zwei Jahren

Das Genussfest war schon bisher alle zwei Jahre einer der Höhepunkte im Steyrer Veranstaltungskalender. Heuer kommt ihm aber eine besonders wichtige Rolle zu: Es ist neben der Oberösterreichischen Landesausstellung die größte Steyrer Veranstaltung der vergangenen beiden Jahre. „Gerade weil beliebte Events wie das Stadtfest wegen der Pandemie ausfallen mussten, ist es wichtig, einen Lichtblick bieten zu können, und die Steyrerinnen und Steyrer ebenso wie Gäste einzuladen, unsere wunderschöne Stadt bei einem entspannten Glaserl Most und dem einen oder anderen Schmankerl zu genießen“, betont Bürgermeister Gerald Hackl.

Steyr habe aus der Not eine Tugend gemacht und das Genussfest auf die gesamte Altstadt ausgeweitet. „So kann jeder den nötigen Abstand halten und gleichzeitig unsere herrliche Innenstadt aus neuen Blickwinkeln kennen lernen.“