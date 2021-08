Kultur & Society

Ferienprogramm mit vielen Superheldinnen und Superhelden

STEYR. 6 Wochen lang tourte ein Animationsteam der Kinderfreunde Steyr-Kirchdorf durch die Steyrer Stadtviertel und es wimmelte nur so vor lauter kleinen Superheldinnen und Superhelden auf den Spielflächen. Seit 2002 bieten die Kinderfreunde der Region Steyr-Kirchdorf ...

... ein abwechslungsreiches und umfassendes Ferienanimationsprogramm für Kinder zwischen 3 und 14 Jahren. Das Besondere ist, dass „Spiel in den Vierteln“ jeden Tag, zur selben Uhrzeit und am selben Platz stattfindet. Dieses Jahr lautete das Motto: „Superheld*innen erobern Steyr“! Jede Woche wurde eine Gruppe von Superheldinnen und Superhelden ins Rampenlicht gerückt. Passend dazu wurde gebastelt und gezeichnet und auch das gemeinsame Spielen durfte nicht zu kurz kommen.



Auch dieses Jahr engagierten sich wieder viele Jugendliche im Rahmen des „freestyle card 2021“-Projektes bei „Spiel in den Vierteln“. Besonders erfreulich ist es, dass insgesamt über 650 Kinder an dem Ferienprogramm der Kinderfreunde Steyr-Kirchdorf teilgenommen haben. Auch der neue Standort in Münichholz – beim Gasthof Zöchling – wurde von den Kindern sehr gut besucht.



Die Kinderfreunde der Region Steyr-Kirchdorf bedanken sich bei allen, die teilgenommen und mitgeholfen haben, recht herzlich. Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr, in dem „Spiel in den Vierteln“ das 20-jährige Jubiläum feiert!

Fotos © Kinderfreunde Steyr-Kirchdorf