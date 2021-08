Kultur & Society

Städtische Sauna öffnet am 3. September

STEYR. Auch aufgrund zahlreicher Anfragen von Stammgästen freuen sich die Stadtbetriebe ihre Saunalandschaft wieder in Betrieb nehmen zu können. Ab Freitag, den 3. September, kann man an der Haratzmüllerstraße wieder schwitzen. Das städtische Hallenbad öffnet wie geplant am 14. September ...

Die Regelungen des Bundes erlauben den Betrieb mittlerweile auf wirtschaftlich vertretbare Weise. So sind die Abstandsregeln und Kapazitätseinschränkungen nach vorhandenen Flächen gefallen. Die Tarife werden indexangepasst und die Karten werden im Schnitt um 1,4 Prozent teurer.

Das bewährte Hygiene-Konzept der Stadtbetriebe Steyr, die „3-G-Regel“, ein Verbot des „Wachelns“ sowie eine Registrierungspflicht für die Sauna-Gäste sollen maximale Sicherheit gewährleiten. Kurzfristige Anpassungen, Änderungen oder Beschränkungen des Leistungsangebotes sind in Abhängigkeit der Corona-Situation jederzeit möglich. Die Stadtbetriebe Steyr ersuchen um Verständnis sowie die Wahrnehmung der Eigenverantwortung und gegenseitige Rücksichtnahme.