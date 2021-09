Kultur & Society

Buburuza-Eis genießen und der Caritas in Steyr Gutes tun

STEYR. Der Steyrer Kult-Eissalon Buburuza spendete für die Caritas-Aktion „Liebe schenken“ 1000 Eisbecher, gefüllt mit einer seiner fünf beliebtesten Eissorten. Die Eisbecher werden von der Caritas am Donnerstag, 16. September, ...

... beim Markttag sowie am Mittwoch, 29. September und Donnerstag, 1. Oktober, im Dominikanerhof gegen eine Spende angeboten. Der Erlös kommt Menschen in Not in der Region Steyr zu Gute, die Unterstützung in einer der Caritas-Einrichtungen erhalten.



Ganz nach dem Motto „Region hilft Region“ unterstützt Andreas Resch von Buburuza im September wieder die Aktion „Liebe schenken“ und stellt sein Eis für den guten Zweck zur Verfügung: „Auf diesem Weg können wir gemeinsam dazu beitragen, Menschen aus Steyr und Umgebung, denen es nicht so gut geht, unter die Arme zu greifen.“ Die „Liebe schenken“-Eisbecher sind im September bei folgenden Aktionen des Caritas-Integrationszentrums Paraplü erhältlich: Beim „Vielfalt Aufgedeckt“-Tisch vor der Marienkirche beim Markttag am Donnerstag, 16. September, von 10 bis 12 Uhr, am Mittwoch, 29. September, von 11 bis 17 Uhr beim Erzählcafé und der Eröffnung der Porträtfotoausstellung „Mein Steyr. Leben und Arbeit aus der Sicht von Zugewanderten im Dominikanerhof und am Freitag, 1. Oktober, von 15 bis 17 Uhr, bei der Führung durch die Fotoausstellung im Dominikanerhof mit den Ausstellungsmacherinnen.