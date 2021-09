Kultur & Society

Steyrer Senioren­tage: Für 8. Sep­tem­ber gibt es noch Karten

STEYR. Der traditionelle Seniorentag der Stadt Steyr findet heuer an zwei Terminen statt, damit zu große Menschenansammlungen vermieden werden. Für das gesellige Beisammensein am Mittwoch, 8. September, ab 14 Uhr im Stadtsaal an der Stelzhamerstraße gibt es noch kostenlose Eintrittskarten ...

Diese sind beim Stadtservice im Rathaus erhältlich (Stadtplatz 27, Erdgeschoß rechts, Tel. 07252/575- 800).

Bürgermeister Gerald Hackl und Sozialreferent Stadtrat Dr. Michael Schodermayr werden die Veranstaltung eröffnen. Das Duo „Take 2“ sorgt mit seiner Musik für ein unterhaltsames Programm und gute Stimmung. Für das leibliche Wohl der Seniorinnen und Senioren gibt es Essen und Getränke.

Zwischen 12.30 und 14 Uhr wird an diesem Tag auch umfassende Beratung angeboten. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Seniorenservice sowie des Gesundheits- und Sozialservice (GSS) der Stadt informieren rund um das Thema „Gut betreut älter werden in Steyr“.