Kultur & Society

Seniorentag im Stadtsaal

STEYR. Information und Unterhaltung wurden vor kurzem am Seniorentag im Steyrer Stadtsaal an der Stelzhamerstraße geboten. Dabei drehte sich alles um die ältere Generation und das Thema „Gut betreut älter werden in Steyr“. Der Seniorentag ist eine beliebte Veranstaltung ...

mit einer mittlerweile sehr langen Tradition. Vor 51 Jahren ist der Seniorentag durch eine Verordnung der Landesregierung ins Leben gerufen worden. In Steyr hat der erste Seniorentag am 2. Oktober 1971 stattgefunden.