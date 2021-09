Kultur & Society

„Next Generation“ beim 30. Styraburg Festival

STEYR. Mit neuen, hochbegabten Solisten zeigt das Styraburg Festival im Herbst seine Qualität in drei Jazz- und zwei Klassik Konzerten. Der Akkordeonist Luciano Biondini eröffnet als Überraschungstar am 2. Oktober mit einer Soloperformance in der Schlosstonne die anspruchsvolle Konzertreihe ...

Erstmals treten auch das Kremser Jazztrio „a piacere “ von Andreas Mayrhofer und das Jazzquartett von Andrej Prozorov in Besetzung neuer hochbegabte Musiker, der „Next Generation“, auf.



Ebenso wartet das Styraburg Ensemble mit zwei neuen Violine-Virtuosen auf: Alexandra Tirsu hat soeben den Publikums- und 3. Preis beim ARD Musikwettbewerb gewonnen und holt die australische Geigerin Catherina Lee mit ins Klassik-Ensemble. Am Programm steht das Streichquartett des berühmten Mozart-Requiems in der Fassung von Peter Lichtenthal. Die Intensität dieses Konzertabends wird noch verstärkt durch die Novelle „Pest in Bergamo“ von Jens Peter Jacobsen, die nach dem „Lacrimosa“ von Mozart zur Vollendung der Komposition gesprochen wird. Für das zweite Klassikkonzert arbeitet das Festival erstmals mit dem Leopold Museum in Wien zusammen, sechs hochtalentierte Cellisten mit Rudolf Leopold spielen außergewöhnlich arrangierte Kammermusik am 6. November ebenfalls in der Schlosskapelle.



30. Styraburg Festival Programm



LUCIANO BIONDINI / Akkordeon

Samstag 02.10. / 11:00 Matinée / Schlosstonne / 20.- Euro



SUED / Tage des offenen Ateliers

Kunstwerke von Hapé Schreiberhuber und Christian Strutzenberger

Samstag 16.10. und 17.10. 2021 / 14 -18 Uhr / Schlosstonne / Eintritt frei



A PIACERE / Jazz Matinée

Sonntag 31.10. 2021 / 11:00 / Schlosskapelle / 20.- Euro



MOZART REQUIEM für Streichquartett und Sprecher

Montag 01.11. 2021 / 19:30 Uhr / Schlosskapelle / 30.- Euro



SECHS CELLISTEN mit Rudolf Leopold

Samstag 06.11. 2021 / Kapelle, Schloss Lamberg Steyr Schlosskapelle / 40.- Euro



PROZOROV JAZZ QUARTETT Jazz Matinée

Sonntag 07.11. 2021, 11 Uhr Matinée / Schlosskapelle / 30.- Euro



Kartenverkauf:

Telefon +43 650 5922322

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

styraburg.com