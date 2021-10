Kultur & Society

Steyrer Seniorenbund ging unter die Bierbrauer

STEYR/SCHÄRDING. Martha Limpöck und Robert Wandl führten als Reisebegleiter eine bestens gelaunte Schar Seniorinnen und Senioren nach Schärding, um sie dort in die Kunst des Bierbrauens einführen zu lassen ...

Anhand fachkundiger Ausführungen von Kapitän und Braumeister Manfred Schaurecker wurde allen schnell klar, dass das Bierbrauen mehr verlangt als nur „Hopfen und Malz“. Bei der anschließenden Rundfahrt mit dem Kanonenboot konnten wir uns von der Qualität seines Bieres überzeugen und das beim Genuss eines vorzüglich mundenden „Bratl*s in der Rein“. Nach diesem üppigen Mahle stand dann noch ein Rundgang in der Barockstadt Schärding auf dem Programm, um wenigstens einen Teil der zu viel aufgenommenen Kalorien wieder abzubauen.



Ein Versuch, der – glaubt man den Insiderinformationen – nicht bei allen gelungen ist. Zweifellos gelungen ist jedoch der Tag an sich, war es doch die erste Ausfahrt nach 18 Monaten Covid 19-Enthaltsamkeit.