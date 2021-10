Kultur & Society

Josef "Pips" Mayr­hofer - ein Leben für die Gemein­schaft

STEYR. Josef „Pips“ Mayrhofer – Arbeiterdichter, Sänger, Fachlehrer für Maschinenbau und Träger des Verdienstzeichens für die Verdienste um die Republik Österreich. 1998 verstarb der überzeugte Antifaschist, Gewerkschafter und Volksbildner, der durch sein Wirken und seine Erzählungen ...

einen umfangreichen Schatz für gegenwärtige und zukünftige Generationen hinterlassen hat. Rita Martinak, Maria Farthofer und Ernst Schönberger haben ausgewählte Schriften und Erzählungen des Arbeiterdichters zusammengetragen. Am 15. Oktober wird die Publikation im Zuge eines Fests für „Pips“ Mayrhofer erstmals vorgestellt.

Die umfangreichen Recherchen erlauben Einblick in die Gedanken- und Empfindungswelt des Steyr Originals, der beinahe das gesamte 20. Jahrhundert in Steyr miterlebt hat ¬¬– nicht als passiver Beobachter, sondern als aktiver Gestalter seiner Gegenwart und der Zukunft. „Pips Mayrhofer ist ein Kind der Arbeiterstadt Steyr. Mit dieser Sammlung erzählen wir diese Stadtgeschichte weiter, ich denke das hätte Pips gefallen.“, nenn Ernst Schönberger, Mitherausgeber der Publikation, die Beweggründe hinter dem Projekt.

Ein Fest mit Retrospektive

Bereits um 16 Uhr wird die Plakatausstellung „Kinderfreunde Steyr-Kirchdorf: Eine Zeitreise“ eröffnet, die Einblicke in die Geschichte der letzten 100 Jahre der Interessensorganisation gibt. „Pips“ Mayrhofer war jahrzehntelang selbst bei den Österreichischen Kinderfreunden aktiv, führte Jugendgruppen und ließ an seinem reichen Erfahrungsschatz teilhaben.

Buchpräsentation

Persönliche Erinnerungen, Gedichte und Liedertexte bilden den Rahmen der Publikation und werden an diesem Abend vorgetragen. Sie geben Einblicke in die Lebens- und Arbeitsrealität vieler Steyrer*innen von der Monarchie bis in die nahe Vergangenheit. Emotional, verwundbar – doch immer einem positiven Menschenbild verpflichtet sind die Werke von Pips Mayrhofer ein zeitloser Schatz für zukünftige Generationen, die an diesem Abend präsentiert werden. Erweitert wird die Lesung, durch persönliche Erinnerungen von Wegbegleiter*innen und den Herausgeber*innen der Publikation.

WANN: Freitag, 15. Oktober 2021 | ab 16 Uhr

WO: Museum Arbeitswelt, Steyr. Veranstalter: Kinderfreunde Steyr-Kirchdorf, ÖGB Steyr/Bildung,

ANMELDUNG: Eine Anmeldung ist erforderlich, das gesamte Programm finden Sie auf: https://museum-steyr.at/veranstaltungen/