Kultur & Society

Verdienst­medaille in Gold für Leiter der Landes-Feuer­wehr­schule

STEYR-LAND. Für die langjährigen Verdienste um den Bezirk Steyr-Land durfte der Bezirksfeuerwehrkommandant Oberbrandrat Wolfgang Mayr dem Leiter der Landes- Feuerwehrschule Oberbrandrat Ing. Hubert Schaumberger die Feuerwehr-Verdienstmedaille ...

des Bezirkes Steyr-Land in der Stufe 1 (Gold) überreichen.

Seit 1992 steht Oberbrandrat Ing. Hubert Schaumberger an der Spitze der Landes-Feuerwehrschule in Linz. Außerdem engagiert er sich als ausgebildeter Flughelfer für die Flughelfer- und Waldbrandbekämpfungs-Stützpunkte in ganz Oberösterreich.

Darum durfte ihm das Bezirksfeuerwehrkommando Steyr-Land im Zuge der Nachbesprechung der Flughelferweiterbildung in Gaflenz die höchste Auszeichnung des Bezirkes, die Feuerwehr- Verdienstmedaille der Stufe 1 (Gold) überreichen. Bezirksfeuerwehrkommandant Oberbrandrat Wolfgang Mayr bedankte sich gemeinsam mit Abschnittsfeuerwehrkommandant Martin Scharrer und Feuerwehrkommandant & Stützpunktleiter Michael Brunthaler für die langjährige Unterstützung und Zusammenarbeit.