Multivisionsshow von Wolfgang Fuchs: „CORNWALL & WALES – Das Land so weit, der Himmel so nah“

STEYR. Nirgendwo sonst ist Großbritannien noch so lebendig wie im Südwesten dieses Landes. An mehreren Seiten vom Atlantik umspült, gehört Cornwall und Wales wohl zu den schönsten Plätzen Europas, die in ihrer Vielfalt verblüffen und begeistern ...

Mediterran anmutende Küstenstädte wechseln sich ab mit malerischen Fischerorten und verschlafenen, lieblichen Dörfern. Daneben ziehen mystische Steinkreise, prächtige Schlösser und glanzvolle Herrnsitze in ihren Bann. Düstere Burgruinen und Abbeys erzählen noch heute von einstigem Wohlstand und Reichtum. Ihren ganz besonderen Reiz verdankt Wales und Cornwall nicht zuletzt der einzigartigen Landschaft: Wilde Felsküsten mit versteckten Buchten, kilometerlange Sandstrände, weitläufige Moore, raue Bergketten und saftig grünes Hügelland mit genüsslich grasenden Schafen. Der Golfstrom schafft hier kleine botanische Paradiese mit blühenden Gärten und Parklandschaften, die man in diesen Breiten nicht vermuten würde.



Viele monatelang bereiste der bekannte Reisefotograf und Vortragsreferent Wolfgang Fuchs mit seiner Familie dieses Vereinigte Königreich, um stets mit Bildern zurückzukehren, die einem teilhaben lassen am unvergänglichen Zauber dieser beiden Bilderbuchkulissen. Dabei erzählt er auch von Kuriositäten und Begegnungen mit besonderen Menschen: so etwa vom Spaß beim Sumpfschnorcheln, vom ersten Bücherdorf der Welt, vom besonderen Licht, dass St. Ives zu einer verträumten Künstlerkolonie werden ließ oder von Rachel Yates. Durch ihren unermüdlichen Einsatz konnte sie die Bewohner ihrer Heimatstadt Penzance wachrüttelten, Einwegplastik völlig zu verbannen und Englands erste plastikfreie Stadt zu werden.



Seine neueste Live- Multivision: abwechslungsreich, humorvoll, fesselnd und tiefgründig. Verpackt in modernster Technologie und präsentiert in High Definition Qualität. Zum Lauschen, Schauen und Träumen.



Informationen zur Show unter: www.wolfgang-fuchs.at



Kartenpreise:

Vorverkauf:

Erwachsene € 20,00

Schüler/Stud. € 17,00

Kinder (bis 12 J.) € 10,00

Abendkassa:

Erwachsene € 22,00

Schüler/Stud. € 19,00

Kinder (bis 12 J.) € 12,00