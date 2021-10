Kultur & Society

Music Award Steyr: 23 OÖ Bands haben eingereicht – Fachjury steht fest

STEYR. Für den Music Award Steyr 2021 haben sich aus ganz Oberösterreich insgesamt 23 Bands bzw. Musiker*innen beworben und freuen sich von 25. Oktober bis 1. November auf die Online-Stimme ihrer Fans. Wer das Musikvideo dann gewinnt, entscheidet auch die Fachjury: ...

... diese steht nun mit fünf Prominenten aus der Musikbranche fest.



23 Bands, alle Musikrichtungen vertreten

Die Anmeldephase für den diesjährigen Music Award Steyr, maßgeblich unterstützt von Segway in Steyr, ist nun abgeschlossen. Co-Organisator Tobias Kammerhofer freut sich: „Wir freuen uns sehr, dass insgesamt 23 Musiker*innen und Bands aus ganz Oberösterreich heuer beim MAS mitmachen!“ Der 26-jährige Unternehmer organisiert mit seiner Werbeagentur Werbeberg und zwei Kollegen Stefan Kern (Musikinstrumente Kern) und Günter Stöffelbauer (Eventagentur Highjump) den Music Award Steyr, der seit Anfang des Jahres ein eigener Verein ist. Von Pop, Rock und Roll bis Mundartmusik ist vieles dabei – auch viele junge Hip Hop Künstler haben sich heuer beworben.

Eine Übersicht über alle Teilnehmer*innen und die Songs zum reinhören gibt es auch auf www.musicawardsteyr.at;



Auster: DJ

Bruno und Pascal: Austrotune/HipHop

Dex: Austropop

fluadan und de feinspitz: Mundart

Gerlinde Brandtner: Mundart

Hausfreind: Rock/Pop

Jake Curls: Pop, Folk-Pop

Kaljeezy: HipHop (Trap)

Max und Moritz: Pop

Mike Skull: Metal

Mike Stone: Cloudrap

NIKA: Deutschpop

Paul Huber: Singer-Songwriter

Rafael Lopes: Pop/HipHop

Raw Cats: Blues Rock

Romana Schmat: Dialektmusik

Samam: HipHop

SaniTäter: Rap

SETA: Deutsch Rok/Pop

Siklenda: Pop/Rock

The Selenites: Rock

Untraditional: World-Jazz

Zesawa ft. Vanessa Malici: EDM / Deep House / Chillout



Online Voting ab 25. Oktober bis 1. November

Die Voting Phase, in die das Publikum wieder mithilfe der Oberösterreichischen Nachrichten eingebunden wird, beginnt heuer am 25. Oktober und dauert bis 1. November. Nachdem die Fans abgestimmt haben, folgt die Fachjury-Bewertung und schlussendlich am 19. November die Prämierung. Kammerhofer: „Wenn der Voting Start erfolgt, können die Fans wieder fleißig abstimmen bzw. die Bands ihr Publikum animieren. Es geht beim MAS auch darum, herzuzeigen, wie viel unsere Region Oberösterreich musikalisch zu bieten hat – deshalb freuen wir uns im Team sehr, dass auch heuer wieder viele Bands mitmachen und wieder viele Fans abstimmen werden“. Reinhören und ab 25. Oktober abstimmen auf: www.musicawardsteyr.at



Große Unterstützung aus der Steyrer Wirtschaft

Ohne Unterstützung und Rückhalt aus der Region wäre eine solche Zuwendung an Musiker*innen in der Region nicht möglich. Über die Unterstützung für regionale Musiker*innen hinaus, bietet der Music Award Steyr auch einen Mehrwert für die Region Steyr und Oberösterreich und das lokale Leben. Stefan Kern meint: „Auch heuer ist die Unterstützung seitens den Steyrer Betrieben wieder sehr groß. Wir freuen uns, dass vor allem Segway in Steyr als Hauptsponsor an Bord ist“. Mit dabei sind auch die GRS Steuerberatung, die Raiffeisenbank Steyr, Obermaier Immobilien, BMD, Zipfer, Riegler, Leisch und Solar Focus.

Fachjury: Fünf Prominente aus Musikbranche

Zu den Jury Mitgliedern zählen heuer fünf prominente Personen, die mit der heimischen Musikbranche bestens betraut sind. Gernot Kremser, Leiter Posthof Musik, bringt über 20 Jahre Erfahrung mit in die Jury - die Vermittlung von Popmusik an der Schnittstelle zwischen spannenden Mainstream und aufregenden Underground war und ist dem unter anderem passionierten Musiksammler ein besonderes Anliegen.

Musikproduzent, Labelbetreiber und Sounddesigner für ein großes österreichisches Radio Paul Katzmayr produziert Pop-Musik vorwiegend für Oberösterreichische Künstler, die allesamt fleißig im Radio laufen, und ist heuer Teil der MAS-Jury.

Head of Music Design bei Kronehit, Labeltbetreiber von DIEgital Records, Musikproduzent und Musiker Wolfgang Pammer sitzt ebenfalls in der MAS-Jury: „Es macht immer Spaß, angeeignetes Know-how weiterzugeben und nachkommenden Talenten auf die Sprünge zu helfen und sie zu ermutigen, ins Musikbusiness einzusteigen“.

Mit ca. 20 Jahren Musikerfahrung, davon acht Jahre hauptberuflich, ist Sänger und Songwriter Lemo heuer ebenfalls dabei: „Ich habe selbst meine ersten Live-Erfahrungen bei Bandcontests gesammelt, und finde es daher wahnsinnig wichtig, dass es so ein Angebot gibt. Professionelles Feedback kann gerade für junge Musiker, die noch am Anfang einer möglichen Karriere stehen, ein sehr wichtiges Tool sein, um sich weiterzuentwickeln. Insofern freue ich mich darauf meinen bescheidenen Senf zu den Einreichungen abzugeben.“



Auch heuer wieder in der MAS-Jury, Wolfger Buchberger, Gründer des POP-BORG Linz in der unter anderem Künstler wie Folkshile, Krautschädl, Lou Asril, Musiker der Bands Bilderbuch, Parov Stelar und Lemo die Schulbank gedrückt haben. Neben dem Unterrichten spielt er noch in den Bands PAUL!, Sterns Soul H, FOW und dem Bookie Mountain Jazz Trio Schlagzeug, und produziert im eigenen kleinen Tonstudio Musik und beschäftigt sich mit Video-Schnitt. „Der Music Award Steyr motiviert Bands in der Region, sich einer breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren. Der Hauptpreis, ein Musikvideodreh, ist eine tolle Sache, da dies doch eine sehr kostspielige Angelegenheit im Vergleich zu Musikproduktion ist. Die Förderung junger Musiker und Musikerinnen ist mir seit jeher ein großes Anliegen, so unterstütze ich gerne diese Initiative und hoffe auf rege Beteiligung.“, so Buchberger.

Allgemeine Informationen:

Mit dem Music Award Steyr initiiert von der Werbe- und Filmagentur Werbeberg in Kooperation mit der Eventagentur HighJump und Musikinstrumente Kern wurde ein Projekt gegründet, das aufstrebende Musiker*innen aus der Region Oberösterreich fördern soll.

Warum? Die aktuelle Covid-19 Krise wirkt sich auf die Musik- und Kulturbranche besonders negativ aus ...Vor allem für junge, noch unbekannte Musiker*innen ist es in dieser Zeit schier unmöglich Fuß zu fassen. Wir möchten diesen Musiker*innen eine Bühne bieten, auch wenn sie derzeit nur virtuell möglich ist. Aus dem Anlass verlosen wir einen zweitägigen Musikvideo-Dreh als MAS2021 Hauptpreis unter den Künstlern.

Für? Bands, Singer, Songwriter, etc. bewerben sich mit einem bereits aufgenommenen, eigenen Song und einem kleinen Vorstellungsvideo. Anschließend findet ein Publikums-Voting und ein Jury-Voting statt. Einreichungen werden angenommen, wenn zumindest ein Bandmitglied aus Oberösterreich.

Wann? Einreichphase für Musiker*innen von 31. August bis 7. Oktober Publikumsvoting von 25. Oktober bis 1. November Juryvoting von 2. November bis 18. November Prämierung 19. November 2021



Webseite: http://musicawardsteyr.at/

Facebook: https://www.facebook.com/MusicAwardSteyr

Instagram: https://www.instagram.com/musicawardsteyr/