Musikalische Buchpräsentation bei Ennsthaler - 22. Okt. 2021

STEYR. Interessiertes Publikum und gute Stimmung gab es gestern, am 21.10.2021, abends in der Ennsthaler Buchhandlung in Steyr. Anlässlich der OÖ-Präsentation des Erfolgsbuchs „Krankheit Schmerz. Endlich Hilfe für Patienten“ (Ennsthaler Verlag, 2021) lieferten neben den Autoren ...

... Dr. Martin Pinsger und Dr. Thomas Hartl auch die Leiterinnen zweier Selbsthilfegruppen wertvolle Tipps für Betroffene. Aufgelockert wurde das ernste Thema durch schwungvolle, klangstarke Live-Musik von Konzertmusiker Stefan Plank und seiner Formation „Zizipe“.

Hausherr und Verlagsleiter Christian Ennsthaler freute sich mit den Autoren, dass das im Frühjahr erschienene Buch bereits in zweiter Auflage vorliegt.



Fotos © Ennsthaler Verlag

Stefan Plank (Trompete) fand die richtigen Töne, um die Stimmung aufzuheitern….





Das Publikum erschien überpünktlich, um die Vorträge mitzuverfolgen.