Kultur & Society

30. Styraburg Festival: Celloensemble & Jazzmatinée

STEYR. Nach zwei Konzerten zu Allerheiligen, die vom Festivalpublikum begeistert aufgenommen wurden, gastiert am Samstag, den 6. November, um 19:30 Uhr, der renommierte Cellist Rudolf Leopold gemeinsam mit fünf Cellisten und einer Kontrabassistin beim Styraburg Festival ...

Sie spielen exquisite Werke der Kammermusik von F. Schubert, C. Debussy und G. Mahler, wie das berühmte Adagietto. Aus der Celloklasse, die Rudolf Leopold als Professor an der Grazer Universität für Musik und darstellende Kunst bis 2019 innehatte, sind eine Reihe hervorragender Cellisten hervorgegangen, die heute als Solisten, Kammermusiker, in den führenden Orchestern engagiert sind. Zahlreiche Arrangements für Celloensemble schrieb Rudolf Leopold; auf Grund der Initiative von Styriarte, des Grazer Festivals, wurde dann ein professionelles Ensemble gegründet, das sich einen Namen gemacht und auch zeitgenössische Werke uraufgeführt hat.



Zur Sonntagsmatinée am 7. November um 11:00 Uhr führt der Saxofonist Andrej Prozorov den Kontrabassisten Walter Singer, den Percussionisten András Dás und den Akkordeonisten Paul Schuberth zu einem neu gegründeten Jazz-Quartett erstmals zusammen. Der 1975 in Odessa geborene Jazzmusiker bereichert seit über fünfzehn Jahren die Wiener Musikszene. Internationale Reputation konnte er nicht zuletzt durch seine Zusammenarbeit mit Joe Zawinul erringen.



Die herbstliche Kunstausstellung „Richtung Süden“ kann an den Konzerttagen im Schlossatelier besichtigt werden. Das Festival steht seit 2007 für Programmauswahl und Qualität von Kammermusik, Jazz, Weltliteratur. Vor allem Eigenproduktionen charakterisieren das Festival an mehreren Spielorten im Schloss Lamberg und zweimal im Jahr, erstmals fanden auch diesen Sommer Openair-Veranstaltungen statt.



30. Styraburg Festival / Programm:



RUDOLF LEOPOLD / CELLOENSEMBLE

Rudolf Leopold und sechs Cellisten spielen Werke von F. Schubert, G. Mahler, C. Debussy u. a.

Samstag 06.11. 2021 / 19:30 Uhr / Schlosskapelle Steyr / € 40.-



ANDREJ PROZOROV QUARTETT / Jazzmatinée

Erstmals führt der Saxophonist Andrej Prozorov die Jazzmusiker Walter Singer (Kontrabass),

András Dás (Percussion) und Paul Schuberth (Akkordeon) zusammen.

So 07.11. / 11:00 Uhr / Schlosskapelle Steyr / € 30.-



Foto © Styraburg; Andrej Prozorov





PEST IN BERGAMO (1881)

von Jens Peter Jacobsen

Lesung mit mit Hapé Schreiberhuber

Mittwoch 17.11. / 19:30 Uhr / Schlossatelier Steyr / € 20.-



RICHTUNG SÜDEN / Kunstausstellung

Kunstwerke von Christian Strutzenberger (Bildhauerei)

und Hapé Schreiberhuber (Malerei)

Öffnungszeiten während der Konzertpausen bis zum 7. November

und auf Anfrage: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! / Eintritt frei



Kartenverkauf:

Telefon: 0650 - 59 22322

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!