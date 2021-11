Kultur & Society

Freiwillige für Caritas-Lerncafé in Steyr gesucht!

STEYR. Im Lerncafé der Caritas in Steyr erhalten 20 Kinder aus sozial benachteiligten Familien eine kostenlose Lern- und Nachmittagsbetreuung. „Die Unterstützung ist nur Dank Freiwilliger, die regelmäßig ins Lerncafé kommen, möglich“, ...

... sagt Caritas-Mitarbeiterin Irene Hoffmann, die das Lerncafè in Steyr leitet. Sie sucht für diese Aufgabe dringend Freiwillige. Interessierte können sich bei ihr unter 0676 / 87 76 23 17 oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! melden. Der Freiwilligeneinsatz kann auch als Praktikum absolviert werden.



„Es macht mir Spaß, mit den Kindern zu spielen und zu lernen. Hier kann ich ihnen etwas mitgeben – nicht nur für die Schule, sondern auch für das Leben. Das macht Sinn“, erklärt eine Freiwillige, warum sie sich im Lerncafé engagiert. Die Freiwilligen im Lerncafé unterstützen die Schüler*innen im Alter von 6 bis 15 Jahren spielerisch beim Deutsch lernen, bei Hausübungen und begleiten bei der Freizeitgestaltung. Dabei sind die Freiwilligen weit mehr als „Nachilfelehrer*innen“: Sie begleiten die Kinder, ihren Erfahrungsraum zu erweitern und Perspektive und Talente zu entwickeln. Sie stehen den Kindern zur Seite, damit diese trotz ihrer herausfordernden Lebenssituationen mit Einsatz daran arbeiten, ihre Träume zu verwirklichen. „Unser Ziel ist ein positiver Schulabschluss. Die Unterstützung der Kinder verbessert ihre Chancen auf eine weitere Ausbildung und später auf dem Arbeitsmarkt“, sagt Lerncafé-Leiterin Irene Hoffmann.



Gelernt und gespielt wird im Caritas-Lerncafé in Steyr, Pfarre Hl. Familie am Tabor, jede Woche am Montag, Dienstag und Donnerstag von 13 bis 16.30 Uhr.