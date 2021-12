Kultur & Society

Kulinarius: Spezialitäten-Shop aus Dietach jetzt mit Click & Collect

STEYR-LAND. Mit einem außergewöhnlich delikaten Online-Shop, überraschte das Dietacher Unternehmen unityshops im Jahr 2020. Ganz im aktuellen Trend, können verführerische Genussplatten aus Dietach nun auch im Netz vorbestellt und dann selbst abgeholt werden ...

Kulinarius bietet außergewöhnlichen Genuss für Zuhause, und zwar aus vier sorgfältig ausgewählten, besonderen Regionen Europas: Korsika, Toskana, Kalabrien und Österreich. Das Sortiment von Kulinarius ist voller landestypischer Spezialitäten, die Urlaubsgefühle direkt zu Ihnen nach Hause bringen.

Der Online-Shop aus Dietach setzt auf Delikatessen, die völlig authentisch und etwas ganz Besonderes sind. Angeboten werden ausschließlich Schmankerl von höchster Qualität und aus in den jeweiligen Regionen heimischen Betrieben. Egal ob von den korsischen Bergen, den toskanischen Weingärten, dem sonnenverwöhnten Kalabrien oder den vielseitigen Landschaften Österreichs – die kulinarische Vielfalt lässt pures Urlaubsgefühl aufkommen!

Vom Handwerksbetrieb zum E-Commerce Unternehmen

Kulinarius ist eine Marke von unityshops, einem Unternehmen, das im Jahr 1993 gegründet wurde. Aus einem erfolgreichen österreichischen Handwerksbetrieb, der sich auf Individualaufträge spezialisiert hatte, entwickelte sich bald ein stetig wachsendes E-Commerce Unternehmen. Innovative Ideen und die Spezialisierung auf Logistiklösungen führten zu großem Erfolg am europäischen Markt. Heute ermöglichen drei hochmoderne Logistikzentren in Europa einen einzigartigen Service.

Derzeit verlassen tausende Pakete Monat für Monat die Lager, jahrzehntelanges Know-how und außerordentlicher Teamgeist fließen in jedes Projekt ein und sind Motor für ein gemeinsames, gesundes Wachstum. Aus diesem Wachstum entstand neben Onlineshops wie www.gartenonline.at und www.shop.primaterra.de, im Jahr 2020 der Webshop www.kulinarius.eu.

Die Idee, pures Urlaubsgefühl zu verspüren

Aus der Idee heraus, leckere Urlaubsspezialitäten auch zu Hause genießen und somit pures Urlaubsgefühl verspüren zu können, wurden Köstlichkeiten aus Korsika, Kalabrien, der Toskana und Österreich ausgewäht und auf www.kulinarius.eu online angeboten. Ab sofort, können auch Genussplatten mit feinsten Spezialitäten aus den Regionen vorbestellt und abgeholt werden (Click & Collect). Perfekt für einen schönen Abend zu zweit oder auch für größere Feiern!

Click & Collect - online oder per Telefon bestellen

Die Genussplatten können auf www.kulinarius.eu, per Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder telefonisch unter 07252/3816413 vorbestellt und nach Terminvereinbarung in der

Ennser Straße 82, 4407 Dietach

abgeholt werden.

Auch landestypische Getränke kann man direkt bei der Abholung noch dazubestellen und sofort mitnehmen!

Das Team von unityshops und Kulinarius freut sich auf Sie!