Kultur & Society

Nach Lockdown: Weihnachts-Stände können wieder aufsperren

STEYR. Die Weihnachts-Stände in Steyr können am 17. Dezember 2021 wieder aufgesperrt werden. Die Stadt schafft die dafür notwendigen Rahmenbedingungen. Am 17.Dezember 2021 endet der Lockdown.