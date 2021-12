Kultur & Society

Gib uns dein Y: Eine Challenge speziell für Steyr

STEYR. Ein Zeichen des Zusammenhalts und der Lebensfreude setzen: Um nicht mehr und nicht weniger ist es bei dieser Challenge speziell für Steyr gegangen. Steyrerinnen und Steyrer waren aufgefordert, ein Y zu formen, dieses zu fotografieren und das Foto hochzuladen: auf einen Social-Media-Kanal ihrer Wahl oder die Webseite www.mysteyr.eu ...

Die Botschaft mit dem Hashtag #mYsteyr „So verschieden & vielfältig wir sind: Wir sind Steyr. Steyr ist meins.“ ging viral.

Die Idee, mit einem Ypsilon ein Zeichen für Zusammenhalt und gutes Zusammenleben zu setzen, spielt auf den Zusammenfluss der Steyr mit der Enns in der Stadt an. Entwickelt hat man diese Idee in einer Projektgruppe - geleitet von Stadträtin Katrin Auer - im Rahmen des Prozesses „Zusammenleben in Steyr“.

Mit einem Y(psilon) ein Zeichen setzen und gewinnen

Ende Oktober ist die Challenge offiziell beendet worden. Mehr als 100 Beiträge sind auf verschiedenen Kanälen online gegangen. Beteiligt haben sich neben vielen Einzelpersonen aus Steyr auch Schulen, Vereine und die Blaulicht-Organisationen der Stadt. Als Dankeschön für die tollen Beiträge hat Vizebürgermeister Michael Schodermayr drei Steyr-Shopping- Cards im Wert von je 50 Euro zur Verfügung gestellt. Katrin Auer und Michael Schodermayr haben diese Steyr-Shopping-Cards unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlost. Zwei „Glücksengerl“ haben den Fußball-Nachwuchs der SK Amateure Steyr, Julia Wally und Birgit Pfefferl als Gewinnerinnen und Gewinner gezogen. Birgit Pfefferl wird ihren Gewinn dem Roten Kreuz spenden.

Auch wenn der aktive Teil der Challenge #mYsteyr nun „offiziell beendet“ ist, können die Beiträge auch weiterhin auf der Webseite www.mysteyr.eu angesehen werden - Zusammenhalt und ein gutes Zusammenleben sind eben immer ein wichtiges Thema.