Konzerte zum Jahresausklang 2021

STEYR. Im barocken Ambiente des Alten Theaters (Promenade 3) stimmen die Wiener Instrumentalsolisten das Publikum auf den Jahreswechsel ein. Das Ensemble gibt in Steyr am 31.Dezember 2021 zwei Konzerte: Beginn:17 und 20 Uhr. Die Wiener Instrumentalsolisten sind 1979 vom Posaunisten ...

Helmut Ascherl (Volksoper, Wiener Symphoniker) gegründet worden. Der Wiener Musik- und Klangtradition verbunden, präsentiert das außergewöhnliche Ensemble nicht nur Renaissance, Barock und klassische Musik, sondern auch Musik des 20. Jahrhunderts. Das Ensemble hat in Wien einen eigenen, sehr beliebten Konzertzyklus aufgebaut, aber auch viele Tourneen durch die ganze Welt unternommen.

Karten zu 30 Euro, 25 Euro, 20 Euro und 12 Euro bekommt man im StadtService Steyr, Stadtplatz 27 (Rathaus), Tel. 0 72 52 / 575 DW 800; in allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen und Trafikplus Trafiken in ganz Österreich (zuzüglich Gebühren); bei www.oeticket.at sowie an der Abendkasse.