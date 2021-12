Kultur & Society

Fledermaus: Musikfestival Steyr bringt „Königin der Operette“

STEYR. Von 21. Juli bis 6. August 2022 geht das Musikfestival Steyr mit der Operette „Die Fledermaus reloaded“ in seine 28. Spielsaison. Der Vorverkauf startete bereits am 1. Dezember ...

Nach einem höchst erfolgreichen Musical-Sommer mit „Der Mann von La Mancha“ führt das Musikfestival Steyr in seiner 28. Spielsaison das Konzept „Operette reloaded“ fort. Von 21. Juli bis 6. August 2022 holt Intendant Karl-Michael Ebner „Die Fledermaus“ von Johann Strauss in den Styrer Schlossgraben und präsentiert sie rundum erfrischt mit neuer Dialogfassung von Susanne Sommer und peppigen musikalischen Arrangements vom mehrfach ausgezeichneten Janoska Ensemble. Als „Die Fledermaus reloaded“ feiert die „Königin der Operette“ 2022 Weltpremiere in Steyr.

Die Operette erzählt die Geschichte von Gabriel von Eisenstein, der zu einer Arreststrafe verurteilt wurde, nachdem er eine hohe Amtsperson beleidigt hat. Auf Rat seines Freundes Doktor Falke amüsiert er sich in der letzten Nacht vor seinem Haftantritt noch einmal beim Prinzen Orlofsky. In Wirklichkeit hat Doktor Falke jedoch vor, sich für einen ehemaligen Streich Eisensteins ihm gegenüber zu rächen. An insgesamt neun Spielabenden präsentiert das Musikfestival Steyr unter der Regie von Susanne Sommer den neuinterpretierten Operetten-Klassiker.

„In den letzten Jahren hat sich das Musikfestival Steyr einen Fixplatz am heimischen Kulturkalender erarbeitet. Nicht zuletzt durch die Weltpremieren der letzten beiden Sommer. Mit ‚ Die Fledermaus reloaded ‘ wagen wir uns an die Neuinszenierung der ‚Königin der Operette‘. Aber wie heißt es so schön: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt“, so Intendant Karl-Michael Ebner.

Jetzt Karten sichern und vom Frühbucherbonus profitieren

Am 1. Dezember 2021 beginnt der Ticketverkauf für die 28. Spielsaison des Musikfestival Steyr. Schnellentschlossene können bis inklusive 24. Dezember 2021 vom Frühbucherbonus mit 15 Prozent Ermäßigung profitieren. Nähere Informationen zu den Vorstellungsterminen und Tickets für alle Kategorien sind online auf https://www.musikfestivalsteyr.at/ erhältlich.

Das Musikfestival Steyr geht von 21. Juli bis 06. August 2022 in die 28. Spielsaison und verwandelt den Schlossgraben von Schloss Lamberg im oberösterreichischen Steyr in rund zweimonatiger Aufbauarbeit zu einer der schönsten Open-Air Bühnen Österreichs. Neben erfolgreichen Opern- und Operettenproduktionen hat das Musikfestival Steyr in den vergangenen Jahren mehrfach bewiesen, dass es Musical „kann“ und sich mit Eigenproduktionen wie „Les Misérables“, „My Fair Lady“, „Evita“, „West Side Story“, „Chicago“ „Cabaret“, „Musical Fever“ oder „Der Mann von La Mancha“ einen verdienten Spitzenplatz in der heimischen Musicalszene erspielt.

Neben der jährlichen Eigenproduktion wartet das Musikfestival Steyr mit gefeierten Gastauftritten sowie mit dem „Kino unter Sternenhimmel“ mit einem abwechslungsreichen Programm für Groß und Klein auf. Weitere Informationen auf http://www.musikfestivalsteyr.at.