Kultur & Society

Steyrer Stadt­museum sucht Reithoffer-Objekte

STEYR. Im Innerberger Stadl am Grünmarkt ist ab nächstem Jahr wieder das Stadtmuseum untergebracht. Derzeit wird an der Konzeption und Umsetzung der Dauerausstellung gearbeitet. Aus diesem Grund ist das Team des Museums auf der Suche nach Objekten, die in Zusammenhang mit der Firma Reithoffer stehen ...

Wer einen solchen Gegenstand zur Verfügung hat und ihn zeitlich befristet im Steyrer Stadtmuseum ausstellen möchte, soll sich bitte bei Stadtarchivarin Doris Hörmann melden – per Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder telefonisch unter 07252/575–347.