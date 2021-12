Kultur & Society

HLW Steyr versüßt PEK-Mitarbeiter*innen die Weihnachtszeit

STEYR. Weihnachtsduft lag in der HLW Luft. Mit vollem Eifer haben Schüler*innen der HLW Steyr in den letzten Tagen für die Mitarbeiter*innen des Phyrn-Eisenwurzenklinikums Kekse gebacken. Über 165 packungen süße Naschereien wurden von den Schülerinnen Verena Dorfner und Clara Nones stolz überreicht ...

Ein großer Dank gilt auch den zahlreichen Sponsoren. „Als Schule mit dem Schwerpunkt Gesundheitsmanagement wissen wir, was Menschen in Gesundheitsberufen aktuell leisten. Wir wollen mit dieser Aktion ein kleines Zeichen der Solidarität und Dankbarkeit setzen“, so Direktor Ewald Staltner.

Der HLW Steyr ist es ein Anliegen über den Tellerrand hinauszublicken, insofern wird mit diesem Projekt nicht nur Kompetenzerwerb, sondern vor allem Persönlichkeitsbildung – eben getreu dem HLW Motto „Raum für Entfaltung“ – geschaffen.