Jahresrückblick 2021: "Die Initiative steyrland – wir rocken die region!"

STEYR. Die Initiative steyrland – wir rocken die region! feiert den Meilenstein Nachhaltigkeitsbericht und weitere realisierte Projekte in einer wirtschaftlich herausfordernden Zeit. Ein außerordentlicher Fachkräftemangel, explodierende Bau- und Rohstoffpreise, Lieferengpässe und ...

... Lockdown prägten das zweite Pandemiejahr infolge. Aber auch Aufbruchsstimmung, die für einen Schulterschluss zwischen den steyrland-Mitgliedern sorgte. „Wir bedanken uns bei den Unternehmen, Gemeinden, Schulen, Verbänden und Vereinen unserer Region für die gute Zusammenarbeit.“ sagt Alois Gruber, Sprecher der Initiative. „Networking stärkt wirtschaftliche Partnerschaften. Deshalb wurden unsere steyrland Mitgliedsveranstaltungen Stammtisch und Regionalkonferenz wieder gut angenommen. Ein weiterer Meilenstein war sicher das positive Echo auf unsere Regional Rock’N’Roller Kampagne, mit der wir viele Jobs neu besetzen konnten. Als ganz großes Highlight können wir uns über den ersten Regional Social Responsibility-Report der Region freuen. Gemäß der Agenda 2030 und ihren 17 Nachhaltigkeitszielen zeigt der Bericht, wie Nachhaltigkeit in der Praxis funktioniert. Unsere Mitglieder haben viele Initiativen gestartet und große Visionen, die ein lebenswertes Miteinander in der Region auch für die Zukunft sicherstellen.“



Die steyrland Leistungsbilanz 2021 in Kürze:

5 Projekte wurden realisiert (Welcome Service Start, Bildungskatalog light, Regional Rock'N' Roller Fotoshooting, RSR Bericht, Homepage Relaunch).

20 neue Mitglieder haben sich unserer Initiative in diesem Jahr angeschlossen.

133 Mitglieder, davon 77 Unternehmen, profitieren vom Leistungsspektrum steyrland.

10 Presseaussendungen und 13 Newsletter informierten über die Aktivitäten der Initiative.

4 Mitgliederzeitungen hielten unsere Mitglieder auf dem Laufenden.

5 Stammtische und eine Regionalkonferenz boten viele Gelegenheiten zum Networking.

41 Besuche bei Interessenten und Mitgliedern konnten erfolgreich absolviert werden.

50 Arbeitsgruppentreffen sorgten für den notwendigen Fortschritt zum Erreichen der Ziele.

220 Facebook Beiträge und 113 Beiträge auf Instagram brachten jede Menge Interaktion und prägten die Marke steyrland in das Gedächtnis der Nutzer ein.

5 Instagram-Takeover holten Mitgliedsbetriebe vor den Vorhang.

4 Regional Rock’N’Roller Plakatkampagnen machten die Vorteile einer Beschäftigung in Steyr-Land publik.

4 neue Werbeflächen verstärken ab sofort unsere Werbewirkung (Transparente in Wolfern und Ternberg, Fahne in Bad Hall, Fenster Beklebung bei Storebest)

Kampagne für Jobplattform verschaffte Atempause im Fachkräftemangel

Die Regional Rock’N’Roller Kampagne mit dem Ziel, motivierte Arbeitnehmerinnen für unsere Region sowie unsere Jobplattform jobs.steyrland.at begeistern, sorgte für einen steilen Anstieg des Website Traffics. „Über 20.000 Nutzer und mehr als 37.000 Seitenaufrufe sprechen eine eindeutige Sprache. Die maßgeschneiderte Kampagne erhöhte die Markenbekanntheit von steyrland und machte unsere regionale Jobplattform zum Top of Mind bei vielen Arbeitssuchenden.“, so Judith Ringer, Obfrau der WKO Steyr-Land.



Corporate Data

Die Initiative „steyrland – wir rocken die Region!” vernetzt Betriebe, Schulen, Politik und Unternehmen zur Stärkung der Region. Damit steigt die Attraktivität der Region für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Ausbildungseinrichtungen und für die Bevölkerung. Laufende Aktivitäten wie Arbeitsgruppensitzungen, Veranstaltungen und Medienberichte ermöglichen es Mitgliedern, aktiv an der Gestaltung der Zukunft mitzuarbeiten. Die Initiative wurde 2017 von der WKO Steyr-Land ins Leben gerufen und erarbeitet seither die unterschiedlichsten Projekte. Weitere Informationen unter: www.steyrland.at