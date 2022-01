Kultur & Society

Großzügige Spende von GRS an das Rote Kreuz Steyr

STEYR. Um Spenden für das Rote Kreuz Steyr zu sammeln, wurde für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei Gstöttner Ratzinger Stellnberger Wirtschaftsprüfung Steuerberatungs GmbH eine Spendenbox aufgestellt. Die Geschäftsleitung hat den gesammelten Betrag letztendlich verdreifacht, wodurch insgesamt über 3800 Euro erzielt werden konnten ...

Der Betrag wurde in Form von Einkaufsgutscheinen an das Rote Kreuz übergeben. Mit dieser Spende können dringend notwendige, haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel für sozial schwache Menschen in der Gesellschaft angeschafft werden.

Das Team des RK-Marktes möchte sich nochmals bei der Geschäftsleitung und bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Firma GRS auf das Herzlichste bedanken!