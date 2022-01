Kultur & Society

Raiffeisen Steyr und das Rote Kreuz als Ausbildungspartner

STEYR. Als führende Regionalbank im Raum Steyr setzt die Raiffeisenbank Steyr bei ihrem unternehmerischen Engagement im sozialen Bereich auf die Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz. Herzstück der Kooperation ist die Förderung des Kurswesens. Die Aktivitäten wurden mit Jänner 2022 für die Dauer von drei Jahren gestartet ...

Die Breitenausbildung der Bevölkerung hat beim Roten Kreuz in Steyr einen hohen Stellenwert. Das Angebot im Bereich Erste Hilfe, Sicherheit und Gesundheit wird stetig ausgeweitet und stärkt in vielfältiger Weise die Kompetenz der Menschen zur Selbst- und Fremdhilfe. „In der heutigen Zeit wird das Miteinander leider oft vergessen. Wir möchten mit der Ausbildungspartnerschaft bewusst ein positives Zeichen setzen und mit unserem Beitrag das Helfen und das Zusammenhelfen fördern“, so Dr. Andreas Schmidbauer, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Raiffeisenbank Steyr.

„Durch die Unterstützung der Raiffeisenbank werden eine Reihe von Weiterbildungsangeboten ermöglicht. Es reicht von klassischen Erste-Hilfe-Kursen über Kindernotfallkurse, Firmenkurse bis hin zur Ausbildung von freiwilligen MitarbeiterInnen im Rettungsdienst und in den sozialen Diensten“, so Rotkreuz-Bezirksstellenleiter MR Dr. Urban Schneeweiß. Die bestens geschulten Lehrbeauftragten des Roten Kreuzes in Steyr führen jährlich über 130 Kurse durch und bilden dabei rund 1850 Menschen in der Region aus.

Raiffeisenbank Steyr übernimmt Verantwortung

Die Raiffeisenbank Steyr ist wichtiger Impulsgeber im Bezirk Steyr. „Unsere Raiffeisenbank wurde im Jahr 1928 mit einem sehr sozialen Hintergrund gegründet, nämlich mit der genossenschaftlichen Idee, Hilfe zur Selbsthilfe bereitzustellen. D.h. wir wollen stets unsere Kundinnen und Kunden dabei unterstützen, im Leben und im Wirtschaften gut voranzukommen. Wir leben diese soziale Ausrichtung nach wie vor und deshalb freuen wir uns auch sehr, nun Ausbildungspartner für das Rote Kreuz in Steyr zu sein“, so Dr. Schmidbauer.