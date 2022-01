Kultur & Society

Kleinkunstkartoffel 2022: Die besten Nachwuchskabarettisten an einem Abend

ENNS. Am Samstag, den 19. Februar geht um 19 Uhr in der Stadthalle Enns der Kabarettwettbewerb Ennser Kleinkunstkartoffel in seine bereits 15. Runde. Sechs Nachwuchsacts präsentieren dabei das Beste aus ihren Programmen. Das Publikum wählt per Stimmzettel, wer die begehrte Kartoffel-Trophäe mit nach Hause nehmen darf ...

ORF-Moderator und Kabarettist Clemens Maria Schreiner führt humorvoll durch die Abend. Seit 2019 begeistert er mit seiner eigenen ORF-Show „Fakt oder Fake“ das TV-Publikum. Er konfrontiert dort prominente Gäste mit interessanten Behauptungen und Videos. Außerdem ist Schreiner regelmäßig als Mitglied des Rateteams von „Was gibt es Neues?“ zu sehen. 2020 wurde er mit dem Österreichischen Kabarettpreis (Hauptpreis) und 2021 mit der „Ehrenkartoffel“ ausgezeichnet. Als Showact sind Robert Blöchl und Roland Penzinger zu Gast. Die beiden bilden das mehrfach ausgezeichnete österreichische Kabarettduo BlöZinger und gewannen auch die allererste Ennser Kleinkunstkartoffel. In ihren Programmen gelingt es ihnen „mit schauspielerischer Raffinesse, schwarzem Humor und einem Minimum an Requisiten, großes Kino zu projizieren: komplexe Szenarien von aberwitziger Komik…“ (Jurybegründung Deutscher Kleinkunstpreis 2019). ORF III zeichnet den Wettbewerb fürs Fernsehen auf. Karten für die Kleinkunstkartoffel gibt es bei Ö-Ticket und in allen Raiffeisenbanken.

Die Künstlerinnen und Künstler im Überblick

Chrissi Buchmasser, Jahrgang 1989, war ein braves Kind. Immer artig, immer freundlich. Jetzt ist sie selbst Mutter – und müde. Auf der Bühne gibt sie schonungslos ehrliche Einblicke in das Leben einer jungen Frau. Bei ihrem Kabarettdebut im Vorjahr beim Grazer Kleinkunstvogel gewann sie damit prompt den Publikumspreis. Aktuell arbeitet sie an ihrem ersten Soloprogramm mit dem Titel „Braves Kind“, das heuer Premiere feiern wird.

Gerald Kaiser aus Maria Enzersdorf verbindet „blödes Gehabe mit Selbstüberschätzung“ und Musik. Nach niederschmetternden Vorstellungsgesprächen bei verschiedenen Firmen fand er mit seiner Herangehensweise im Kabarett endlich eine Heimat. Seitdem sind viele Menschen von ihm beeindruckt – allen voran seine Oma. Da ihr Hund auch Gerry heißt, gilt das aber nicht zu hundert Prozent als gesichert.

Gilbert Blechschmid ist amtierender Kärntner und Steirer Landesmeister im Poetry Slam und widmet sich nun verstärkt dem Kabarett. Seit fast zehn Jahren lebt der gebürtige Perger in Kärnten und glaubt fest an das Sprichwort: „Das Leben schreibt die besten Geschichten“. Er präsentiert daher vor allem Selbsterlebtes aus seinem Tagebuch – mit viel Humor. Ein Leichtes bei drei Kindern, zwei Katzen und Rugby als Lieblingssport.

Romeo Kaltenbrunner ist in Linz geboren, im Mühlviertel aufgewachsen und lebt in Wien. In Oberösterreich wurde er immer nach seinen elterlichen Wurzeln gefragt, da er exotischer aussieht als sein Familienname klingt. In Wien ist es etwas anders – dort wird er nach seinen oberösterreichischen Nazi-Verwandten gefragt. In seinem ersten Kabarettprogramm geht es um den Neuanfang, den Kampf zwischen Großstadt und Dorf, Rassismus und den starken Glauben an die Digitalisierung, denn gepriesen sei das ewige Wachstum. Amen.

TubAffinity nennt der Tobias Ennemoser seine Kunstfigur auf der Kabarettbühne. Der 1991 in Tirol geborene Musiker absolvierte das Studium Jazz und Improvisierte Musik an der Anton Bruckner Universität Linz – und steht mit seiner Tuba auf den Bühnen. Als TubAffinity „emanzipiert er sich von vorgefertigten Rollenmustern des Kunstgenies im Spannungsfeld zwischen Dadaismus und Wahrhaftigkeit“. Er komponiert Musik, schreibt absurde Texte und lässt sich durch lange Indienreisen, Literatur und Meditation inspirieren.

Die Schullerin – auch genannt Sandra Schuller, Kabarettistin aus und wahrscheinlich jetzt für immer in Wien, feierte 2019 Premiere ihres ersten Soloprogramms „Ja, aber“. Die Schullerin erzählt, wie uns die täglichen Selbstoptimierungsversuche und Alltagshürden von unseren tiefsten Wünschen und Träumen abhalten – von Datinghürden, Pandemiedepression und Menstruationstassen.

Tickets: https://www.oeticket.com/eventseries/ennser-kleinkunstkartoffel-3062107/

Infos: www.kleinkunstkartoffel.at

Nachbericht vom Vorjahr - "Corona-Edition": https://www.youtube.com/watch?v=XgHaUDOhHf8

Foto © Kleinkunstkartoffel/Manfred Übelbacher