Kultur & Society

Neuer Stadtprospekt für Steyr

STEYR. In nur wenigen Monaten ist es dem Team des Tourismusverbandes um Eva Pötzl gelungen einen neuen Stadtprospekt für Steyr zu produzieren ...

In der Broschüre, die in Deutsch und Englisch erhältlich ist, wird Steyr mit einer großen Auswahl an Bildern präsentiert. Stadträtin Judith Ringer ist begeistert und überzeugt, dass auch im digitalen Zeitalter Bildbroschüren in analoger Form bei Gästen und Einheimischen Gefallen finden werden.