Kultur & Society

Gedenken an Arbeiter­aufstand: Klare anti­faschistische Grenze ist zu ziehen

STEYR. Beim Gedenken an den 12. Februar 1934 sprach SPÖ-Bezirksparteivorsitzende Stadträtin Katrin Auer davon, „eine klare antifaschistische Grenze ist zu ziehen. Das würden uns die Genossinnen und Genossen aus jener Zeit heute auftragen.“ Sie nahm damit Bezug auf die aktuellen Proteste in der Pandemie. Demokratisch gerechtfertigte Kritik habe immer ihre Berechtigung, so die SPÖ-Vorsitzende, müsse jedoch klar ohne historische Vergleiche mit 1934 und der NS-Diktatur auskommen ...

Weiterer Redner der Gedenkkundgebung war der Vorsitzende der Jungen Generation, Andreas Böck. Er sagte unter anderem, dass es notwendig wäre, „aus der Vergangenheit für die Herausforderungen der Zukunft zu lernen. Gerade für eine Generation wie meine sind Lehren aus der Vergangenheit von immenser Bedeutung, um einen Weg für die Zukunft zu gestalten.“ Andreas Böck ist der Urenkel des 1913 geborenen Widerstandskämpfers Franz Draber.

Bei dem Gedenken am 12. Februar beim Mahnmal an der Wokralstraße fand auch die traditionelle Kranzniederlegung statt. Der zwölf bei den Februarkämpfen 1934 Gefallenen aus Steyr wurde persönlich gedacht, es gab jeweils eine Kerze und eine rote Nelke für: Josef Ahrer, Hans Buchmayr, Gustav Hilber, Karl Hawlicek, Heinrich Maurer, Rudolf Meierzedt, Alfred Predl, Ferdinand Pessl, Alois Schöppl, Alois Seitlinger, Franz Valenta und Johann Weiss. Beim Gedenken war auch Bürgermeister i.R. Franz Weiss dabei, der sichtlich gerührt eine rote Nelke ablegte und eine Kerze für seinen Vater Johann Weiß platzierte.

Beim Gedenken waren insgesamt rund 70 Genossinnen und Genossen von SPÖ, Junger Generation und roten Gewerkschaften sowie weitere Gäste dabei, unter anderem: Landtagsabgeordnete Sabine Engleitner-Neu, Vizebürgermeisterin Anna-Maria Demmelmayr, Vizebürgermeister Michael Schodermayr, Stadtrat Christian Baumgarten, SPÖ-Ehrenvorsitzender Landesrat a.D. Hermann Reichl, Angelika Paulitsch von der Pfarre Ennsleite sowie KPÖ-Gemeinderat a.D. Otto Treml und Stadtrat a.D. Reinhard Kaufmann (Grüne).

Ein Ensemble des Musikvereins Gleink bot die musikalische Umrahmung.