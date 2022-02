Kultur & Society

Termine für Stadtführungen - Steyr in Begleitung

STEYR. Ab Mitte Februar werden wieder verschiedenste Führungen in und durch Steyr angeboten ...

Stadtführung mit Museum Arbeitswelt

Die Guides begleiten Sie durch die historische Altstadt mit den traditionsreichen Gebäuden und malerischen Gässchen zur Ausstellung „Made in Steyr“ im Museum Arbeitswelt. Werfen Sie einen Blick in die neue Ausstellung und erfahren Sie mehr über die Geschichte der arbeitenden Menschen seit Mitte des 19. Jahrhunderts – Steyr, eine Stadt zwischen Aufschwung und Krise.

Samstag, 19. & 26. Februar 2022 jeweils 14 Uhr

Treffpunkt beim Rathaus, Dauer ca. 2 Stunden

Anmeldung bis 12 Uhr im Tourismusverband, Tel. 07252/53229-0

Kosten: € 9,00 p. P., Kinder 6-14 Jahre € 4,00 (mit OÖ Familienkarte Kinder frei)

Stadtführung mit Schloss Lamberg

Nach Beendigung der OÖ Landesausstellung ist die Lamberg’sche Schlossbibliothek wieder im Rahmen dieser Führung zu besichtigen. Nach einem Rundgang durch die historische Altstadt, erwartet Sie ein Einblick in die barocke Schlossbibliothek mit einem Bestand von etwa 10.300 Bänden. Es ist die einzige an Ort und Stelle unverändert erhalten gebliebene Privatbibliothek eines österreichischen Adelsgeschlechts.

Samstag, 5. / 12. / 19. & 26. März 2022 jeweils 14 Uhr

Treffpunkt beim Rathaus, Dauer ca. 2 Stunden

Anmeldung bis 12 Uhr im Tourismusverband, Tel. 07252/53229-0

Kosten: € 9,00 p. P., Kinder 6-14 Jahre € 4,00 (mit OÖ Familienkarte Kinder frei)

Mit den Nachtwächtern durch Steyr

Kaum jemand kann Ihnen so viel über die bewegte Vergangenheit der mittelalterlichen Stadt erzählen wie die Steyrer Nachtwächter. In alter Tracht gekleidet, führen sie durch die wunderschöne Altstadt und unterhalten mit allerlei G’schichteln und Sagen – der Aufstieg auf den Stadtpfarrkirchenturm wird mit einer atemberaubenden Ausblick über die Dächer der Stadt belohnt!



Jeden Donnerstag und Samstag um 18 Uhr

Preis: € 9,- p. P. | € 4,- Kinder 6-14 J. | OÖ Familienkarte: Kinder frei

Anmeldung bis 12 Uhr am jeweiligen Tag im Tourismusverband Steyr 07252/53229-0!



Nachtwächter Dine-around

Das Nachtwächter Dine-around ist eine besondere kulinarische Reise zu Überraschungsorten. Nach der Begrüßung mit einem Glas Sekt und dem Nachtwächterlied „Alle meine liabn Herrn und Frauen, lasst Euch sagn...“ wird der Stadtpfarrkirchenturm erklommen und mit einer atemberaubenden Aussicht über die Stadt belohnt. Danach geht es weiter zur Vorspeise und zu einer Kurzführung in das Steyrer Kripperl, eines der ältesten noch bespielten Stabpuppentheater Europas, das auch zum „Immateriellen Kulturerbe“ der UNESCO zählt. Die Steyrdorfsuppe wird bei alter oberösterreichischer Musik im stimmungsvollen Michaelerkeller serviert, der 2-geschossige Gewölbekeller war einst der Weinkeller der Michaelerkirche. Den gemütlichen Ausklang findet die Reise im Nachtwächter-Restaurant mit Hauptspeise und Dessert.



Kommende Termine:

18. März, 15. April, 20. Mai 2022

Preis: € 75,- p.P. (inkl. 4-Gang Menü und Rahmenprogramm)

Anmeldung unbedingt erforderlich unter www.steyr-nationalpark.at/dine-around unter dem Link „Zur Online Anmeldung“, begrenzte Teilnehmerplätze!

Nachtwächter im Michaelerkeller, Foto © www.botagraph.com

Lamberg'sche Schlossbibliothek, Foto © Pia Odorizzi