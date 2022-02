Kultur & Society

Musik­kabarettist Stefan Otto mit "Gmahde Wiesn" live im Münich­holz

STEYR/MÜNICHHOLZ. Humor macht vieles im Leben leichter. In diesem Sinne bietet das Musikkabarettprogramm „gmahde Wiesn“ von Stefan Otto schwierigen Zeit etwas Abwechslung. Am Samstag, 23. April um 20:00 Uhr ist der Bayrische Musikkabarettist im Pfarrzentrum Steyr-Münichholz zu Gast ...

Wenn es in der Beziehung und der Liebe passt, sich im Berufsleben nichts quer stellt und man im Bierzelt immer irgendwo ein Platzerl am Biertisch zum Dazusetzen findet, dann bezeichnet man das in Bayern als eine „gmahde Wiesn“. Dass aber auch nicht Alles ganz problemlos und glatt im Leben läuft, beweist der Musikkabarettist Stefan Otto in seinem neuen und gleichnamigen Soloprogramm. Seine Videos verbreiten sich durch die sozialen Netze wie ein Lauffeuer und sorgen dafür, dass der Niederbayer auf vielen bekannten bayrischen und österreichischen Kabarettbühnen zuhause ist. Seine Clips mit dem Hit-Medley und auch dem Loop-Reggae erreichten hunderttausende Klicks. Auch in seinem neuen Programm besticht der frisch gekürte Dingolfinger Kulturpreisträger neben musikalischer Vielseitigkeit an Gitarre, Keyboard und Waschbrett-Percussion durch seinen spritzigen Humor, welchen er gekonnt in Alltagsgeschichten und Liedertexte packt.

Manchmal deftig bayrisch, dann wieder naiv und ruhig überschreitet Stefan Otto aber nie die Grenze des guten Geschmacks. Locker, spontan und authentisch sucht er den Dialog mit seinem Publikum. Vom Rasenmähen, Schreinern und Zehennägel schneiden bis zur außergewöhnlichen Geburtstagsfeier in Tschechien – der sympathische Mitdreißiger schafft den Spagat sämtliche Absurditäten auf seiner „gmahden Wiesn“ zu säen und mit Wortwitz zu düngen. Auch auf seine neuen Medleys mit den bekannten und umgetexteten Liedern darf man sich freuen, denn das gehört definitiv zu Stefan Ottos Königsdisziplin. Mitklatschen, ablachen und zuhören – das beste Rezept für einen kurzweiligen und lustigen Abend, der für den Musik-Comedian selbst als eine „gmahde Wiesn“ endet.

Der Kartenvorverkauf läuft telefonisch nur über Christian Deichstetter unter der Tel.: 0681 841 67 699. Die Karten können dann in der Pfarrkanzlei oder nach Vereinbarung abgeholt werden.

Kartenpreise: VVK 22€ / AK 24€

Da heute noch niemand die im April geltenden Covid19 Bestimmungen kennt, können sich zum Zeitpunkt der Veranstaltung eventuell noch Änderungen ergeben.