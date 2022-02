Kultur & Society

Andy Lee Lang im Stadttheater

STEYR. Andy Lee Lang, der „Botschafter des Rock ‘n‘ Roll“, tritt am 25. Februar 2022 um 19.30 Uhr gemeinsam mit seiner Band The Spirit im Steyrer Stadttheater auf. Auf dem Programm stehen die größten Hits der Legenden des Rock ‘n’Roll wie Chuck Berry, Elvis Presley, Fats Domino, Jerry Lee Lewis und Louis Prima ...

Mit vielen der Superstars ist der gebürtige Wiener Andy Lee Lang schon selber auf der Bühne gestanden. The Spirit zählt zu den besten Rock’n’Roll-Bands Europas.

Karten zu 38 Euro, 31 Euro, 23 Euro und 16 Euro bekommt man im StadtService Steyr, Stadtplatz 27 (Rathaus), Tel. 0 72 52 / 575 DW 800; in allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen und Trafikplus Trafiken in ganz Österreich (zuzüglich Gebühren); bei www.oeticket.at sowie an der Abendkasse.

WANN: 25. Feb. 2022, 19.30 Uhr

WO: Stadtthetaer Steyr, Volksstraße 5, 4400 Steyr