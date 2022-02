Kultur & Society

Betreutes Reisen des OÖ Roten Kreuzes startet in die neue Saison

STEYR. Auftanken, dem Alltag entfliehen und durchatmen: Frieda (85) hat Fernweh und möchte nach Söll am Wilden Kaiser fahren. In die Tiroler Berger, wo sie früher mit ihrem Mann viel Zeit und gemeinsame Urlaube verbrachte. Die Pensionistin ist aber nicht mehr so mobil und auf die Hilfe anderer angewiesen. Das Betreute Reisen macht es möglich, dass Menschen wie Frieda trotz körperlicher Einschränkungen unbeschwert auf Urlaub fahren können ...

„Wir wollen all jenen Menschen Urlaubsfreude bereiten, die alleine nicht mehr verreisen wollen oder können“, nennt OÖ. Rotkreuz-Präsident Dr. Aichinger Walter den Grund, warum das OÖ. Rote Kreuz das Betreute Reisen seit mehr als 20 Jahren anbietet.

Reiseziele optimal auf die Bedürfnisse älterer Menschen abgestimmt

Damit es wieder sicher in den Urlaub geht, wurde ein Sicherheitskonzept für unbeschwerte Reisen erarbeitet. Reiseprogramm und Infrastruktur sind genau auf die Zielgruppe abgestimmt. Insgesamt bietet das OÖ. Rote Kreuz mit Partner Reisewelt GmbH in dieser Saison 18 Urlaubsdestinationen sowie 9 Tagesausflüge an. Neu im Programm sind Reisen ins Stubaital, nach Grünau und zum Zwölferhorn. „Neben traumhaften Zielen im wunderschönen Österreich und der unmittelbaren Umgebung, planen wir in diesem Jahr spannende Auslandsreisen ins kroatische Opatija, nach Natz im schönen Südtirol oder an die italienische Adria nach Caorle“, verrät der OÖ. Rotkreuz-Präsident.

„Kataloge für Betreutes Reisen liegen auch im Rotkreuz Bezirkssekretariat der Stadt Steyr auf“, informiert MR Dr. Urban Schneeweiß. Den aktuellen Katalog zum Download finden Sie hier: Betreutes Reisen – Rotes Kreuz.

„Ein erfahrenes Team aus diplomiertem Pflegepersonal, Altenfachbetreuern und Rotkreuz-Mitarbeitern kümmert sich um die Urlauber während der gesamten Reise. Sie geben Sicherheit, fördern die Gemeinschaft und sorgen dafür, dass sich auch Alleinreisende niemals einsam fühlen,“ informiert Christine Fritsch. Die RK Bezirksbeauftragte „Betreutes Reisen“ Steyr-Stadt, informiert Sie gerne unter der Tel. Nr.: 0676 6821706 über das gesamte Angebot. Ebenso gibt Ihnen das Rotkreuz Bezirkssekretariat der Stadt-Steyr unter der Tel. Nr. 07252/53991 DW 200 Informationen dazu. Gerne können Sie aber auch eine E-Mail mit Fragen an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! schreiben.

Unten: Christine Fritsch, RK Bezirksbeauftragte „Betreutes Reisen“ Steyr Stadt. Foto © OÖRK.