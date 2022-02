Kultur & Society

Familien­fasttag: Suppen und andere Köstlich­keiten für den guten Zweck

STEYR/MÜNICHHOLZ. Am Samstag, den 12. März bietet die Katholische Frauenbewegung der Pfarre Steyr - Münichholz wieder ihre „Hausgemachten Suppen to go“ im Glas und andere Leckereien am Wochenmarkt in Münichholz (Sebekstraße) gegen eine freiwillige Spende an. Der Erlös dieser Aktion kommt 70 Frauenprojekten in den Ländern des globalen Südens zugute ...

Mit der Aktion "Familienfastentag" will die Katholische Frauenbewegung (gegründet im Jahr 1958) in Erinnerung rufen, dass alle Bürgerinnen und Bürger Verantwortung für die Verwirklichung von sozialer Gerechtigkeit tragen. Vor allem Frauen und Mädchen sind aufgrund ihrer gesellschaftlichen Stellung und ihres Geschlechtes oft von Kriegsfolgen betroffen. Sie erleiden häufig sexualisierte und häusliche Gewalt oder werden gezwungen, die Heimat zu verlassen. Außerdem werden sie beim Zugang zu wirtschaftlichen und sozialen Ressourcen sowie Dienstleistungen überdurchschnittlich benachteiligt.

Ein Markenzeichen der Aktion ist das Fastensuppenessen, das in vielen Pfarren organisiert wird. Die Katholische Frauenbewegung unterstützt heuer rund 70 Frauenprojekte.

Fotos © Peter Röck