Styraburg Festival eröffnet in Wien und Steyr

STEYR/WIEN. Das „Styraburg Festival extended“ zeigt erstmals am 6. März zur 11-Uhr-Matinée seine Eigenproduktion im Leopold Museum in Wien. Hapé Schreiberhuber rezitiert Gedichte von Rainer Maria Rilke (wie z. B. Judenfriedhof, aus den Christus-Visionen) und tritt gemeinsam mit dem Rudolf-Leopold-Celloensemble auf. Sechs Cellisten und eine Kontrabassistin unter der Leitung des renommierten Wiener Cellisten Rudolf Leopold spielen Werke von Franz Schubert, Gustav Mahler und Claude Debussy ...

In Steyr folgt am 12. März der Auftakt mit dem legendären Jazzduo Luciano Biondini (Akkordeon) & Klaus Falschlunger (Sitar). Das Hauptprogramm des Musik-, Theater- und Bildkunstfestival vom 5. bis 15. Mai wird noch erweitert. Für das erste Highlight der Brandenburgischen Konzerte zur Matinée am 8. Mai können bereits Karten bestellt werden.

Programm extended

Rudolf-Leopold-Celloensemble

Hapé Schreiberhuber rezitiert Rainer Maria Rilke

(Der Eintrittspreis beinhaltet ein Ticket für das Leopold Museum)

Leopold Museum / Wien

Sonntag 06. März 2022 / 11:00 Uhr /

Luciano Biondini & Klaus Falschlunger

„Once In A Blue Moon“ – Akkordeon & Sitar

Schlosstonne / Schloss Lamberg Steyr

Samstag 12. März 2022 / 19:30 Uhr

Unten: Hapé Schreiberhuber. Foto © Yasinta Balama