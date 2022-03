Kultur & Society

Kennaglernt - Neue Bekannt­schaften schließen mit dem OÖ Senioren­bund

STEYR. Um Seniorinnen und Senioren eine Gelegenheit zu bieten, neue Bekanntschaften zu schließen oder Partner für Freizeitaktivitäten zu finden, lädt der OÖ Seniorenbund zu einer neuen Veranstaltungsreihe unter dem Namen „Kennaglernt“. Am Mittwoch, dem 16. März um 10.00 und 13.00 Uhr finden zwei Veranstaltungen der neuen Reihe in Steyr statt ...

Dabei führen die teilnehmenden Seniorinnen und Senioren Gespräche mit einer Dauer von vier Minuten, um sich kennenzulernen und sich auszutauschen. Im Anschluss werden dabei die Personen mehrmals gewechselt, sodass möglichst viele Gespräche zustande kommen. Am Ende der Veranstaltung können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst entscheiden, wem sie ihre Kontaktdaten mitteilen möchten. Mit dieser Aktion möchte der OÖ Seniorenbund eine weitere Maßnahme zur Bekämpfung der Alterseinsamkeit initiieren. „Es braucht neue Ideen, um die Herausforderungen in Bezug auf die Alterseinsamkeit meistern zu können. Als OÖ Seniorenbund möchten wir dabei unseren Beitrag leisten“, so Landesobmann LH a.D. Dr. Josef Pühringer und Landesgeschäftsführer BR Mag. Franz Ebner.

Informationen zu den Veranstaltungen in Steyr

Datum: 16. März, 10.00 & 13.00 Uhr

Dauer: 2 bis 3 Stunden

Ort: Schwechaterhof, Leopold Werndl Str. 1, 4400 Steyr

Anmeldung: verpflichtend unter E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder Tel.: 0732/775311

Für Interessierte - So funktioniert's:

Melden Sie sich unter E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder Tel.: 0732/775311 an und kommen Sie am Mittwoch, dem 16. März zu einer der beiden Veranstaltungen in Schwechaterhof in Steyr.

Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird ein Tisch zugeordnet, an dem sie ein anregendes Gespräch mit einer noch fremden Person führen – um sich die relevanten Informationen mitzunotieren, stehen für alle teilnehmenden Personen Block und Stifte bereit. Nach vier Minuten wird der Gesprächspartner gewechselt und wiederum eine neue Unterhaltung begonnen. Dieser Vorgang wird einige Male wiederholt.

Am Ende der Veranstaltung haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer circa zehn Gespräche mit zuvor noch unbekannten Personen geführt – nun können sie entscheiden, wem sie ihre Kontaktdaten mitteilen möchten und somit die Gelegenheit eines weiteren Treffens oder einer gemeinsamen Freizeitaktivität bieten möchten.