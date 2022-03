Kultur & Society

Lichtermeer als stille Waffe für den Frieden

STEYR. Am Sonntag (5. März) fanden sich erneut etwa 50 Menschen beim Lichtermeer am Neutor gegen den Krieg in der Ukraine ein. Still wurde den Kriegsopfern und Flüchtlingen gedacht, mit Kerzen, Transparenten, ukrainischen Flaggen und einer EU-Flagge im Zentrum des Brunnens.