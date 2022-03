Kultur & Society

Nachtgastro wieder geöffnet

STEYR/Ö. Am Wochenende des 5. März, durfte österreichweit die Nachtgastronomie wieder eröffnen. Auch im Segafredo in Steyr wurde dies ausgiebig gefeiert ...

Die Nachtgastronomie kann endlich aufatmen: Mit dem 5. März wurden die Corona-Regeln gelockert, die Sperrstunde in der Gastronomie wurde aufgehoben und die Lokale durften ihren Betrieb wieder aufnehmen. Auch das Segafredo am Steyrer Stadtlatz waren an diesem Wochenende gut besucht.