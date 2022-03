Kultur & Society

Spontane Spendenaktion der ASV Girls

BEHAMBERG. In der Ukraine herrscht Krieg. Menschen sind auf der Flucht und in Not. Diese Menschen brauchen jetzt dringend Hilfe. Emilia, Nina, Emma und Kimberly von den ASV Girls organisierten deshalb am Wochenende spontan eine Spendenaktion für die Ukraine ...

Beim 1. Meisterschaftsspiel auf der neuen Sportanlage des ASV Behamberg Haidershofen sammelten die vier 14 jährigen Mädels unglaubliche 620€ für „NACHBAR IN NOT - Hilfe für die Ukraine“. Eine wirklich großartige Aktion der Jugendlichen, die zeigt wie einfach es ist zu helfen, wenn Hilfe gebraucht wird.