Spielespaß für Groß und Klein - Angebote der Kinderfreunde Steyr-Kirchdorf

STEYR. Die Kinderfreunde in der Region Steyr-Kirchdorf haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Kinder und Familien dort zu unterstützen, wo sie es brauchen. Zum Beispiel durch breitgefächerte Elternbildungsangebote in den Eltern-Zentren-Zentren oder durch qualitative Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen ...

Zusätzlich zu diesem Angebot planen sie eine individuell gestaltete Kinderanimation für jede Veranstaltung, ob Feste, Hochzeiten, Geburtstage, oder Messen. Die Kinderfreunde geben ihr Bestes, um alle Wünsche zu erfüllen.

Durch die hohen Ansprüche in der Arbeit mit Kindern sind die Kinderfreunde Steyr-Kirchdorf ständig bemüht, ihre Mitarbeiter*innen entsprechend zu schulen und die Kinderfreunde-Pädagogik auch bei der Spielanimation umzusetzen. Ein aktives Spielen mit den Kindern, Eingehen auf deren Bedürfnisse und ein gezieltes Einsetzen von Spielmaterialien sind hier von großer Bedeutung.

Das Angebot der Produktpalette ist groß. Das Spielmobil Klaus bietet viele lustige und spannende Spielmöglichkeiten aus allen Bereichen, ob Bastelspaß zu jedem Thema, Kinderschminken, Luftballontiere, Buttons selbst gestalten oder XXL-Spiele. Natürlich darf die große Hüpfburg nicht fehlen und auch Großgruppenspiele dürfen nicht zu kurz kommen. Der Fantasie und dem Spaß sind keine Grenzen gesetzt!

Nicht nur für die Spielanimation bei Veranstaltungen erstellen die Kinderfreunde Steyr-Kirchdorf gern ein persönliches Angebot, auch Kindergeburtstagsfeiern in den eigenen Räumlichkeiten in der Krabbelstube Kuschelbär in Steyr werden angeboten. Weitere Informationen findet man unter: www.kinderfreunde.at/steyr-kirchdorf.

Fotos © Kinderfreunde Steyr-Kirchdorf