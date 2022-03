Kultur & Society

Rocknite live im Röda: Steyr hat mal wieder so richtig gerockt

STEYR. Die Rocknite Steyr im Röda war ein Megaerfolg, obwohl die Voraussetzungen dafür lange Zeit nicht gut schienen. Seit ganz langer Zeit konnte am 5. März 2022 im Röda in Steyr wiedermal eine Steyrer Rocknite veranstaltet werden ...

Es war bis zum Schluss ein Bangen, ob der Termin überhaupt halten kann, aber da an diesem Wochenende alles wieder öffnete, war es klar, dass auch der Rock wieder zurück nach Steyr kommen muss: 3 lokale Bands heizten also der Steyrer Kult-Location richtig ein: Die Stoned Ponys mit treibenden Beats und lauten Gitarren, Di'laemma & the Horny Sheep mit Ska-Rock und sensationellem Bläsersatz und Fauxpas mit ehrlichem, erdigem Dialektrock.



Es war so viel Energie im Raum, dass es von der ersten Minute an im Saal kochte und die Stimmung explodierte: ganz zur Freude der Besucher Sophia und Simon, die anschließend nur einen Wunsch hatten: „Lasst doch bitte Steyr möglichst bald wieder rocken!“



Ein Wunsch, den eine anwesende Polter-Gesellschaft ganz anders interpretierte: Die wollten eine Band gleich für die im Sommer stattfindende Hochzeit engagieren.



STONED PONYS

DILAEMMA & THE HORNY SHEEP

FAUXPAS

