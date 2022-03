Kultur & Society

Gartenlandtour 2022 macht Halt im Kubez in Dietach

DIETACH/OÖ. Neues Jahr, neues Glück dachten sich das Land Oberösterreich und die OÖ Gärtner, als sie mit der Planung der Gartenlandtour 2022 starteten, denn schließlich stellte sich die Corona-Infektionslage noch immer als große Herausforderung und auch als Hindernis dar. Doch wie ein lateinisches Sprichwort so schön meint: Den Mutigen hilft das Glück. Nach zweijähriger Pause kann die Gartenlandtour endlich wieder ihre Furchen durchs Land ziehen und dafür sorgen, dass die Gartentipps in den heimischen Gärten keimen und reiche Früchte tragen ...

Im Hinblick auf die Gesundheit und die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher verlassen sich die Veranstalter aber nicht aufs Glück: Für die Gartenlandtour sind 2-G, FFP2-Maske und eine Vorab-Anmeldung über die Website www.gartenland-ooe.at obligat. „Ein kleiner Aufwand mit großer Schutzwirkung für alle“, betont Landesrätin Langer-Weninger. „Vor allem machen diese Vorkehrungen erst die Abhaltung der Gartenlandtour möglich. Ein Event, auf das sich viele treue Besucher bereits seit langer Zeit freuen. Auch Neulinge werden heuer in beachtlicher Zahl bei der Gartenlandtour erwartet, denn in der pandemiebedingten „Zwangspause“ haben viele den „erweiterten grünen Wohnbereich“ für sich entdeckt. Der Trend zum Garteln und zur Eigenversorgung zeichnete sich bereits vor 2019 ab, während der Pandemie hat er noch einmal stark an Zugkraft gewonnen. Die Menschen wissen gesunde Lebensmittel aus dem eigenen Garten oder dem Bauern ums Eck mehr denn je zu schätzen. Auch der Umwelt- und Klimaschutz-Aspekt von regionalen und saisonalen Obst und Gemüse ist mehr in den Vordergrund gerückt. Ein Aspekt, von dem die Berufsgruppen der Landwirte wie auch der Gärtner profitieren“, freut sich Michaela Langer- Weninger.

Oberösterreichs Agrar-Landesrätin begrüßt aber auch eine andere gesellschaftliche Entwicklung: Das Bewusstsein für Biodiversität und das Eingeständnis, dass dazu jede/r etwas beitragen kann und muss. „Der Wunsch, mit dem eigenen kleinen oder großen grünen Flecken Erde etwas zum Wohl der Bienen, Insekten und der Artenvielfalt insgesamt beizutragen, ist groß. Es freut mich daher sehr, dass sich die heurige Gartenlandtour diesem umfassenden Thema annimmt: Klimafittes Pflanzen, Ernten und Genießen wurde 2022 zum Schwerpunkt auserkoren“, erklärt Landesrätin Michaela Langer-Weninger.

Gartenland „on tour“ im KUBEZ Dietach

Pünktlich zum meteorologischen Frühlingsbeginn, wenn es die Gärtnerinnen und Gartner bereits in den Fingern juckt und sie die neue Gartensaison kaum mehr abwarten können, startet auch die Gartenlandtour 2022. Das Grundkonzept der Tour sieht vor, jedes Jahr in fünf oberösterreichischen Bezirken Halt zu machen, sodass in einem dreijährigen Turnus alle Bezirke besucht werden. Diesem Rhythmus folgt man bereits seit 14 Jahren. Am 21. März macht die Tour Halt im Kubez in Dietach. Der Beginn ist um 19:30 Uhr, wobei die Veranstaltungssäle bereits um 18:30 Uhr offen sein werden, um die Infostände und andere Angebote nutzen zu können. Der Eintritt ist wie in den vergangenen Jahren frei.