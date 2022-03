Kultur & Society

Innen­stadt lädt zur langen Einkaufs­nacht am 8. April

STEYR. Am Freitag, den 8. April, ist es wieder so weit: Die Geschäfte der Steyrer Innenstadt laden wieder zur Langen Einkaufsnacht. Beim gemütlichen abendlichen Einkaufen, Flanieren und Genießen bis 21 Uhr werden Gäste mit besonderen Angeboten & einem ansprechenden Rahmenprogramm verwöhnt ...

Ausgewählte Läden in der Innenstadt und im City Point haben öffnen am Freitag, 8. April wieder bis 21 Uhr ihre Tore und begeistern mit besonderen Angeboten. Neben Modeschauen, Angeboten und musikalischen Gustostückerln wird der österliche Einkaufsbummel auch mit Gewinnspielen und einem besonderen Frühlingsmarkt versüßt.

Lokale Betriebe präsentieren die Trends für den kommenden Sommer

Bei Modenschauen kommen Fashionistas auf ihre Kosten: Um 18 Uhr starten die Boutique New York, Stadtkind und Fash Hair mit einer Darbietung vom Feinsten in der Pfarrgasse. Die Betriebe Dunkelblau und JOP präsentieren um 18.30 ihre Kollektionen am Grünmarkt und lassen dabei Damenherzen höherschlagen.

Musikalisches Begleitprogramm in den Gastgärten

Wer eine Pause vom Einkaufsvergnügen braucht, ist in den gemütlichen Gastgärten der Altstadt herzlich willkommen. Hier verspricht das musikalische Begleitprogramm eine angenehme Auszeit. Der Pop-up Aid Club, ein im Vorjahr gegründeter wohltätiger Verein, lädt von 18 bis 22 Uhr am Grünmarkt zum Sundowner mit gepflegter Clubmusik ein: Gut hörbar – im Klangzentrum sogar tanzbar –, aber niemals so laut, dass sich das Publikum nicht unterhalten könnte. Auch Life Radio ist wieder einmal in Steyr zu Gast und lockt mit ausgelassener Stimmung, Karaoke und einem Ostergewinnspiel.

Frühlingsmarkt mit tollen Produkten

Auch die bunten Schirme und Stände des Stadtplatz-LEO kommen bei der Einkaufsnacht wieder zum Einsatz. Rund um den Leopoldibrunnen bietet der Salon zum Gänseblümchen märchenhafte Frühlingsboten in Form von Gestecken und Sträußen an. Kunstwerke aller Art, die von Klient:innen der Lebenshilfe liebevoll gestaltet wurden, werden ebenso am ersten Frühlingsmarkt angeboten, wie kulinarische Spezialitäten regionaler Produzent:innen.

Buchpräsentation „Mein Glückstagebuch mit Felix“ bei Ennsthaler

Glück tut uns allen gut. Dieses kann man um 18.30 Uhr bei der Buchhandlung Ennsthaler im 1. Stock finden. Dort präsentiert die Autorin Doris Ganglbauer ihr Glückstagebuch, das sie für Kinder zwischen 6 und 11 Jahren geschrieben hat, um Achtsamkeit, Dankbarkeit und Resilienz spielerisch zu fördern.

TIPP: Ab 17 Uhr verwandelt sich der Stadtplatz wieder in eine Fußgängerzone! Nutzen Sie die vielen Parkmöglichkeiten rund um die Innenstadt sowie den Ennskai und die Stadtplatzgarage. Geparkt werden kann in der City Point Garage von 16 bis 24 Uhr sogar kostenlos.

Fotos © Hannes Ecker

Unten: Die Läden der Altstadt bezaubern bei der Langen Einkaufsnacht mit tollen Angeboten und einem Mehr an Flair.