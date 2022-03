Kultur & Society

Rotes Kreuz Steyr sorgt für Glück

STEYR. Am 20. März ist Welttag des Glücks. Aber was ist Glück? So schwierig die Definition auch ist, eines steht auf jeden Fall fest: Glück ist etwas, das wir alle erreichen möchten. Für Viktoria Hatschenberger bedeutet Glück, anderen Menschen in schwierigen Lebenssituationen zur Seite zu stehen. Sie ist seit Februar 2019 ein Rotkreuz Teammitglied bei Essen auf Rädern ...

Viktoria Hatschenberger fährt vormittags das Essen auf Rädern aus. Zusätzlich kontaktiert sie ein Mal wöchentlich - im Zuge des freiwilligen Besuchsdienstes - nachmittags ihre 2 Klienten. „Wir verbringen gemeinsam „quality time“. Wenn es schön ist, gehen wir spazieren, halten uns somit fit und reden währenddessen über Gott und die Welt. Bei Schlechtwetter spielen wir gerne Karten oder lesen gemeinsam in Zeitungen und plaudern. Beide verbringen wir eine schöne Zeit, denn wir verstehen uns sehr gut! Meine zweite Klientin ist im Altersheim und körperlich nicht mehr so fit. In Zeiten der Corona-Ausgangsbeschränkung habe ich meine Klientin daher telefonisch kontaktiert. So hat sich die ältere Dame nicht ganz so einsam gefühlt! Das macht mich glücklich! Ich mache den Besuchsdienst sehr gerne – es erfüllt mich,“ erzählt Viktoria Hatschenberger.

"Wenn Menschen für Mitmenschen da sind, um ihnen zu helfen ergibt sich oftmals eine WIN WIN Situation. Das macht nicht nur glücklich, sondern ist zudem noch ein wertvoller Beitrag für die Gesellschaft", fügt MR. Dr. Urban Schneeweiß noch hinzu.

Bei Fragen zum Besuchsdienst steht ihnen Frau Charlotte Brunner Steyr-Stadt Bezirksstellenbeauftragte für Lebens- Sterbe- Trauerbegleitung und für den Besuchsdienst gerne zur Verfügung.

Kontaktdaten:

DGKP Charlotte Brunner

Tel. Nr.: + 43 07252 53991 250

Handy: + 43 664/8234274

E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Unten: Charlotte Brunner, Bezirksstellenbeauftragte Steyr-Stadt für Lebens- Sterbe- Trauerbegleitung und für den Besuchsdienst.