Blasmusik­verband Steyr unterstützt Ukraine-Hilfen mit Benefiz-Aktion

STEYR. Die Ereignisse in der Ukraine stellen eine humanitäre Katastrophe mitten in Europa dar, bei der wie immer die Schwächsten zuerst und am meisten leiden. Vor diesem Hintergrund wird auf Initiative des Bezirkskapellmeisterreferates das am kommenden Wochenende geplante „Feedback“-Konzert des Blasmusikbezirk Steyr in eine Benefiz-Aktion verwandelt: Sämtliche Erlöse und Spenden für den Bezirksverband werden humanitären Hilfsaktionen in den betroffenen Krisenregionen zu Gute kommen ...

Nach zweijähriger Pause der Konzertwertungsspiele startet der OÖBV-Bezirk Steyr mit seinen Mitgliedsvereinen eine neue Initiative: Um die Musikerinnen und Musiker wieder „topfit“ aus der pandemiebedingten Pause zu holen, wird am 26. und 27. März ein „Feedback“-Konzert angeboten, bei dem sich die Vereine konstruktive Tipps und Anregungen von Landeskapellmeister Günther Reisegger und den beiden Kapellmeister-Ausbildern Andreas Simbeni und Arnold Renhardt holen können. Und das vom Team rund um Bezirkskapellmeister Wolfgang Winkler initiierte „Leuchtturm-Projekt“ stößt auf regen Zuspruch: Insgesamt 16 Musikkapellen haben sich für die beiden Tage angemeldet. Natürlich sind auch wieder Blasmusikfreunde und Fangemeinden willkommen – am Samstag ab 15:00, und am Sonntag ab 09:00, im Saal der Volksschule Ternberg.

Das Konzertprogramm der beiden Tage sowie die Termine der teilnehmenden Musikvereine sind auf steyr.ooe-bv.at abrufbar.