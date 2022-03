Kultur & Society

Seniorenbund Steyr-Stadt: Ein etwas anderes Plaudercafé

STEYR. Was im Moment etwas mehr als 1.000 km von unserer Haustüre entfernt passiert bewegt uns alle. Aus diesem Grund hat Kulturreferent Robert Wandl einen versierten Mann zu einem Vortrag im Rahmen des jüngsten Plaudercafes eingeladen und zwar den Vizeleutnant a.D., Konsulent Hans Esterbauer ...

Der Referent kennt die östlich von uns gelegenen Regionen bestens, war er doch in seiner aktiven Zeit sehr oft im Auslandseinsatz tätig. Esterbauer bezeichnet den Konflikt Ukraine-Russland als eine Auseinandersetzung zwischen „David und Goliath“ mit einem tiefen geschichtlichen Hintergrund. Offensichtlich beruht das Großmachtstreben des heutigen Russlands darauf, ehemalige Gebiete wieder zurückzuholen, ohne auf völkerrechtliche Usancen Rücksicht zu nehmen.

Esterbauer verstand es, die Ereignisse sachlich und vorurteilslos darzustellen und die zahlreich erschienenen ZuhörerInnen dankten es ihm – verbunden mit einem Gedenken an die vielen Leidenden in der Kriegsregion – mit einem mitfühlenden längerem Schweigen; erst dann setzte eine reger Gedankenaustausch ein, an dem sich auch unsere Obfrau Ursula Voglsam und die ebenfalls anwesende Stadtparteiobfrau, STR Judith Ringer aktiv beteiligten.