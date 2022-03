Kultur & Society

Yes, we care: Steyr zeigt Solidarität mit der Ukraine

STEYR. Anlässlich der bundesweiten 'Yes We Care'-Aktionen zum Krieg in der Ukraine fand am Sonntag beim Platz vor dem Museum Arbeitswelt (MAW) eine Solidaritätskundgebung statt. Ab 16 Uhr fanden sich rund 500 Personen bei idealem Wetter ein ...

Die gesammelten Spenden von etwa 500 EUR werden an Nachbar in Not übergeben. Während die oberösterreichische Band "Beda" zwischendurch mit einigen ihrer sehr passenden Songs immer wieder für Auflockerung sorgte, wurden ergreifende Redebeiträge gehalten.

Anmoderiert von Mitorganisatorin Ruth Pohlhammer sprach zunächst die in Charkiw geborene nunmehrige Steyrerin Natalia, die durch ein Studium an der FH Steyr nach Österreich kam. Sie berichtete von der dramatischen Situation in der Ukraine, darunter herzzerreissende Begebenheiten während des aktuellen Krieges rund um ansich schöne Ereignisse, wie beispielsweise eine Geburt. Sie bedankte sich auch für die Hilfsbereitschaft der in Österreich lebenden Menschen. Nach ihrer ergreifenden Rede war es wohl für die meisten Zuhörer und FolgerednerInnen schwierig, sich emotional im Gleichgewicht zu halten.

Landesrat Sefan Kaineder von den Grünen sowie auch der Steyrer Bürgermeister Markus Vogl von der SPÖ bedankten sich bei Hilfsorganisationen.

Es ergebe sich auch die Frage, wie wir auf mögliche folgende Herausforderungen, die dieser Krieg noch stellen wird -wie weitere Flüchtlingsbewegungen, Menschen mit Traumata oder der Bedarf an Wohnraum für Geflüchtete- reagieren werden, so Bgm. Vogl.

Ein Redebeitrag kam von Helene Kaltenböck, der Sprecherin der Omas gegen Rechts Oberösterreich, die den Aggressor Putin aufforderte, die Waffen niederzulegen und sich zu besinnen. Markus Gerhold von der evangelischen Pfarre in Steyr und Mitglied des Mauhausen Komitees steuerte ebenso wie Rudi und Regina Leibetseder einige Worte bei. Letztere konnten mit einer außergewöhnlichen "Friedenseier"- Aktion beim MAW bereits um die 6.000 EUR an Spenden für die Ukraine sammeln.

Nach den Reden vor Ort wurde via Puls24 Livestream das Benefizkonzert in Wien übertragen inklusive einer Ansprache von Bundespräsident Van der Bellen, 'Yes We Care' Mitgründer und Organisator Daniel Landau und einem Beitrag vom ukrainischen Präsidenten, Wolodymyr Selenski. Dieser bedankte sich ebenfalls und rief die EU zur Rettung des ukrainischen Staates, Waffenlieferungen, weiteren Sanktionen, humanitäre Korridore uns Menschlichkeit für Geflüchtete auf.