Kultur & Society

Katholische Kirche Steyr startete Baustein-Aktion und Friedens­gebet

STEYR. Der Krieg in der Ukraine hat auch in allen Pfarrgemeinden von Steyr und Umgebung große Betroffenheit ausgelöst. Niemand konnte sich vorstellen, dass es jemals wieder Krieg in Europa gibt, Menschen brutal getötet, Schulen und Kindergärten bombardiert, ganze Städte zerstört werden, Millionen ihre Existenz verlieren und flüchten müssen ...

Viele Menschen haben Angst, dass sich dieser Krieg auch auf andere Staaten ausweitet. Die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und die Bereitschaft zu helfen ist in den Pfarrgemeinden enorm groß. So wird z.B. in der Pfarrgemeinde Steyr-Resthof schon seit 14 Tagen direkt für Hilfslieferungen Geld und Güter des täglichen Gebrauches gesammelt und direkt in die Ukraine gebracht, oder in Zusammenarbeit mit der politischen Gemeinde St. Ulrich und vielen privaten HelferInnen eine Hilfsgemeinschaft gegründet, die sich derzeit auf das Ankommen von Hilfesuchenden Flüchtigen vorbereitet.

Transparente bei den Kirchen

Am Gitter eines Kirchenportals der Stadtpfarrkirche, am Mitteltor der Marienkirche und am Geländer bei der Michaelerkirche wird auf großen Transparenten die Solidarität mit dem Menschen in der Ukraine bekundet. „Legt eure Waffen nieder!“, ein klares Wort von Papst Franziskus zum Krieg in der Ukraine und „Selig, die Frieden stiften“, eine zentrale Aussage der Bergpredigt Jesu, ist darauf zu lesen.

Baustein-Aktion

Die 15 Pfarrgemeinden des Dekanates Steyr führen als konkrete Hilfe eine Baustein-Aktion durch. 1000 Bausteine zum Preis von € 20.- je Baustein werden in den Pfarrgemeinden verkauft. Das gesammelte Geld wird an die Caritas weitergeleitet, die den Menschen mit Lebensmitteln, Kleidung und Medikamenten hilft. Die Resonanz in den Pfarrgemeinden ist groß. Viele sind froh auf diese unkomplizierte Weise helfen zu können.

Friedensgebet

Seit 17. März findet jeden Donnerstag um 18.15 Uhr in der Marienkirche in Steyr ein Friedensgebet statt. Musik, Kerzen und Stille laden zum Gebet für die Menschen in der Ukraine und die vielen Flüchtlinge ein. Meditation und Beten können aus lähmender Angst und Ohnmacht herausführen und die Vision eines friedlichen Zusammenlebens aller Menschen trotz täglicher Berichte über den Krieg stärken. Bewusst trägt die ganze Aktion den Untertitel „Beten und Spenden“.

Große Bereitschaft zur Unterstützung

Silke Mayer, die Regionalkoordinatorin der Caritas für Steyr Stadt, die das Team des Caritas Help Point am Hauptbahnhof in Linz unterstützt, berichtet von einer große Bereitschaft der österreichischen Bevölkerung die Caritas mit Sach- und Geldspenden als auch mit ehrenamtlichem Engagement am Bahnhof zu unterstützen.

"Wir erleben neben großer Verzweiflung der bei uns schutzsuchenden Menschen auch sehr viel Dankbarkeit für die Hilfeleistung, welche wir vor Ort anbieten. Viele Frauen mit Kindern nehmen das Angebot gerne an, bei uns eine Pause zu machen und den Kindern die Möglichkeit zu geben, im sicheren Rahmen spielen zu können. Wir unterstützen beim Ausfüllen der Formulare für die Registrierung in Österreich als auch bei der Suche nach einem Quartier.“

Unten: Das Transparent am Portal der Marienkirche am Steyrer Stadtplatz.