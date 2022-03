Kultur & Society

Über 250 Besucher bei Josef Stockingers Buchpräsentation

STEYR. Am 25. März stellte der Historiker Stockinger sein neuestes Werk mit dem Titel „Fräulein Vilma und ihr Josef“ dem Steyrer Publikum vor. Trotz der herausfordernden Umstände fanden über 250 interessierte Gäste den Weg ins Museum Arbeitswelt. Abwechslungsreich und ...

... kurzweilig gab der Autor Einblicke in die Lebenswelt seiner Eltern, die er anhand eines 2008 gefunden Briefwechsels analysierte.



Unter das zahlreich erschienene Publikum mischten sich auch einige Ehrengäste wie der Steyrer Bürgermeister Markus Vogl, der auch das Vorwort zum Buch beisteuerte. Im Zuge seiner Einführung in den Abend betonte er die Bedeutung der historischen Forschungsarbeit des Autors. Schon mit seinem ersten Werk „Zeit, die prägt“ förderte er das ausgeprägte zeitgeschichtliche Bewusstsein der Steyrer Bevölkerung:

„Das Besondere an Josef Stockingers Werken ist nicht nur, dass er tief in den Fluss der Geschichte eintaucht, sondern dass er uns alle dabei mitnimmt und wir somit Teil seiner Forschungsreise werden dürfen.“, so Vogl.



„Fräulein Vilma und ihr Josef“ ist die zweite Veröffentlichung des gebürtigen Steyrers. Stockinger verknüpft darin die Geschichte seiner Eltern mit den Geschicken Steyrs. Um 18 Front-Briefe des Vaters und den Briefwechsel der Eltern, die nach dem Krieg bei Steyr-Daimler-Puch die Zweite Republik aufbauen halfen, ordnet sich das wissenschaftlich fundierte Generationenporträt.



Erschienen ist das Buch in der Edition Arbeitswelt, einer Kooperation zwischen dem Verlag Ennsthaler und dem Verein Museum Arbeitswelt, wo es auch käuflich erworben werden kann.



Bibliographische Daten

Josef Stockinger // Fräulein Vilma und ihr Josef - Lebenswelten aus zwei Jahrhunderten

ISBN: 978-3-7095-0152-8

Format: 20 x 15,5 cm

Gebunden, 224 Seiten

Euro (A/D) 28,00

Foto © Geroldinger